Наука быть счастливым

Сегодня отмечается Международный день счастья. Что мешает людям быть счастливыми? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила врач-психотерапевт высшей категории, автор книг о счастье Ирина Головина.

— Вы себя счастливой считаете?

Ирина Головина: Сейчас — конечно. У меня две замечательные дочки, мы 36 лет живем с мужем. Были разные периоды. Тяжело уходила из жизни мама, тяжело уходил папа. Наверное, быть всегда абсолютно счастливым нельзя. Но если вы спросили про здесь и сейчас, то — да.

— У разных людей разное представление о счастье. А с точки зрения биохимии процессов мозга — это у всех одинаково или есть различия?

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Ирина Головина: Нами движет биохимия и физиология. Когда мы рождаемся, у нас есть участки генов, которые отвечают за выработку того или иного гормона или нейромедиатора… У 20 процентов людей изначально больше серотонина (это гормон спокойного счастья) и дофамина (гормон безудержной радости). Конечно, им в жизни повезло, им легче быть счастливыми.

— Есть такое определение счастья — это самоценное и самодостаточное состояние жизни. Согласны?

Ирина Головина: Я врач. И терпеть не могу общие клише, умные слова. Можно до утра разбирать, что такое самоценность, самодостаточность. Я знаю, что счастье у всех на каждый момент времени разное. У кого-то — чтобы меньше болело, у кого-то — «счастье — это когда тебя понимают», у кого-то — быть нужным.

— Быть счастливым — это больше наука или искусство?

Ирина Головина: Это внутреннее ощущение себя.

Интервью полностью смотрите в ролике.

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