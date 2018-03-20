Бывшая ассистентка Ким Кардашьян стала моделью

Четыре месяца назад западные СМИ облетела новость о том, что Ким Кардашьян уволила свою ассистентку Стефани Шеппард , с которой работала четыре года. Ким не понравилась инициатива, которую девушка осмелилась проявить: «Стефани была хорошим ассистентом, однако она захотела принимать больше участия в бизнесе Ким, и та дала ей такую возможность. Но опыта и знаний у Стефани не хватило, поэтому Ким отказалась от ее услуг», — сообщил инсайдер. Довольно странный повод для увольнения… Тем не менее долго горевать Стефани не стала: ювелирный бренд 8 Other Reasons предложил ей сотрудничество, и Шеппард согласилась.

В фотосессии, которая появилась на странице бренда в Instagram, бывшая ассистентка Ким выглядит потрясающе. Удивительно, что Стефани не попробовала себя в модельном бизнесе раньше — наверняка уже достигла бы больших успехов! Впрочем, как признавалась сама девушка, у нее не было времени даже на личную жизнь, не говоря уже о каких-то сторонних занятиях, ведь круглые сутки она проводила с семейством Кардашьян. Вот уж действительно — перемены только к лучшему! Кстати, забавный факт: к самой Ким известность пришла только после того, как она бросила работу ассистентки у Пэрис Хилтон . Да-да, когда-то звезда реалити-шоу была на побегушках у капризной блондинки и выполняла любую ее прихоть! Исходя из этого, можно предположить, что и у Стефани впереди только самое лучшее: кто знает, может, вскоре она тоже встретит своего Канье Уэста и заживет даже более роскошной жизнью, чем ее бывшая начальница? Первый миллион подписчиков в Instagram у нее уже есть!

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