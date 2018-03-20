11 самых надежных способов извиниться перед девушкой

Аргументы даются с трудом, но извиняться надо. Решили собрать подробный список из действенных советов, которые помогут загладить вину перед девушкой. Действуй!

Извинения должны быть всегда своевременны, иначе есть шанс навсегда упустить возможность наладить отношения. Наш список начинается с простых вещей и заканчивается самыми действенными способами.

11. Скажите, что вам очень жаль за содеянное

Может это кажется чем-то простым, но все начинается с малого. Если вы обидели свою девушку, дайте ей понять, что вы сожалеете. Скажите пару понятных и искренних слов, которые заставят ее хоть немного оттаять:

«Я был не прав, прости меня»

«Мне жаль, что я был таким бесчувственным»

«Я хочу исправить то, что натворил. Как я могу загладить свою вину?»

«Я не идеален, но стараюсь как могу. Пожалуйста, прости меня»

«Ты можешь не прощать меня за то, что я сделал, но я хочу, чтобы ты знала насколько мне жаль, и я хочу, чтобы все было как раньше»

Слова не помогают? Тогда переходим к следующему пункту, не забывая опыт предыдущего.

10. Напишите милую записку на красивой бумаге

Этот классический метод никогда не устареет. Найдите какую-нибудь красивую крафтовую бумагу и напишите от руки самые искренние слова извинения.

Важным моментом будут ваши собственные слова, а не заранее напечатанный кем-то текст. Напишите ей о том, какими способами вы готовы загладить свою вину. Большим плюсом в этом маленьком послании будет ваш разборчивый почерк.

Оставьте эту записку там, где ваша девушка смогла бы ее заметить, и дело сдвинется с мертвой точки.

9. Составьте список в форме извинения

Вместо длинных и подробных параграфов текста, можно составить небольшой список самых важных тезисов вашего извинения. Первый список будет называться «Нехорошие вещи, которые я натворил», второй «Вещи, который я сделаю, чтобы это исправить» и третий «Главные причины моей любви к тебе, которые не позволяют мне пустить все на самотек».

8. Используйте слова из детской книги

Этот вариант особенно подойдет тем, у кого нет внутреннего Шекспира, чтобы писать рукописные заметки о любви. Очень часто в детских книгах есть простые и добрые слова, которые в полной мере помогут затмить большую часть засевшей обиды. Напиши их на таком же небольшом листке бумаги.

Например, это может быть цитата из сказки «Винни-Пух и все-все-все»: «Если когда-нибудь настуит день, когда мы не сможем быть вместе, сохрани меня в своем средце, и я буду там навеки».

Используйте эти слова, и у вас получится пробудить в девушке нежные и трепетные чувства.

7. Оставьте послание в бутылке

Возьмите шампунь или гель для душа вашей девушки и прикрепите туда записку с заветными словами. Когда она пойдет в душ, оставленное вами послание согреет ее больше горячей воды.

6. Спойте любимую песню о любви

Вариант для тех, кто умеет выходить из затруднительных ситуаций с помощью музыки. Спойте вашу любимую романтическую песню, и это несомненно растопит любую обиду.

5. Организуйте романтический ужин

Вы можете приготовить вашей девушке романтический ужин в качестве извинения. Постарайтесь приготовить то, что она любит, и это будет большим шагом к сближению. Если кулинар из вас слабоватый, то закажите еду из любимого ресторана, а в пакет положите вышеупомянутую записку с извинениями. Может подействовать.

4. Наведите порядок в доме

ЕЕсли вы живете вместе, тщательно уберите квартиру, пока вашей девушки нет дома. Вероятно, даже в тех местах, где никогда раньше не убирались. После уборки обязательно оставьте записку: «Прости меня и позволь навести порядок в наших отношениях».

3. Прикрепите записку к вашему домашнему питомцу

Если у вас есть собака, то прикрепите записку с извинениями ей на ошейник, она обязательно доставит ее в целости. Но если она вас не сильно слушается, можно сделать фотографию с домашним животным. Этот способ также действенен с кошками, попугаями и другими хорошо обученными питомцами.

2. Публичные извинения в социальных сетях

Возможно, не всем подойдет этот метод, но если вы уверены, что только так ваша девушка отреагирует на мольбы о прощении, обязательно воспользуйтесь этим способом!

Используйте все, что придет вам в голову — это может быть фото, где вы стоите на коленях и держите в руке табличку «Извини меня», или видео со слайдшоу ваших самых памятных фотографий. Решать вам.

1. Попросите ваших (или ее) друзей вам помочь

Конечно, вы не должны заствлять друзей извиняться за вас, нет. Просто ваши друзья могут подсказать вам самый действенный способ просить прощения. Например, вы можете предложить коллеге вашей девушки сходить с ней в парк, а сами уже будете там стоять наготове с большим букетом роз.