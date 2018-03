Яркие чувства: нейросеть читает настоящие эмоции человека по цвету его лица

Ученые пытались разгадать как формируются человеческие чувства, но в итоге создали электронного монстра, которые видит эмоциональное состояние любого человека насквозь, благодаря палитре «эмоциональных красок». Подробности — в материале «360».

Новый компьютерный алгоритм с высокой точностью определяет, что на самом деле чувствует человек, сообщает Daily Mail. Для этого ему достаточно провести анализ цветовой гаммы вашего лица.

Все на лице написано

Самообучающаяся нейросеть была разработана командой ученых из университета Огайо в рамках исследования связи между эмоциями и центральной нервной системой человека и может перевернуть наше представление о природе чувств — оказывается, нас и правда можно прочесть как открытую книгу, надо только разбираться в оттенках.

Наши эмоции и внутреннее устройство организма непосредственно связаны, отмечает один из авторов научной работы, профессор Алекс Мартинез. По его словам, эмоции в начале рождаются как импульсы нервной системы, которые влияют на то, как кровь приливает или отливает от нашего лица. Различные кровеносные сосуды под нашей кожей в итоге создают уникальный цветовой спектр, характерный для каждой эмоции.

«Покраснел как рак», «стал бледным как смерть», «позеленел от зависти» — еще рвньше люди знали, что сильные чувства изменяют наш облик. Но даже если человек кажется невозмутимым и умеет скрывать свои эмоции, — его могут выдать почти незаметные изменения в окрасе лица.

Эти изменения заметны человеческому взгляду и часто, — пусть и на подсознательном уровне, — влияют на нашу оценку другого человека, утверждают исследователи. Мы можем неверно интерпретировать той или иной цвет, вот почему даже близкие люди иногда ошибочно «считывают» эмоции друг друга и принимают, допустим, ярость за испуг.

Как полагают ученые, только нейросеть своим «холодным разумом» способна разгадать тайну чувств самого хладнокровного человека и выдать точный профиль его эмоционального состояния.

Цвет радости

Для создания алгоритма были проанализированы сотни фотографий, зафиксировавшие самые разные выражения лица волонтеров — причем изучались не характерные конфигурации лицевых мышц, а исключительно изменения цвета человеческого лица. Распределив все фотографии по цвету, ученые загрузили их в нейросеть. Компьютерный анализ подтвердил — чтобы не выражало лицо, его цвет врать не будет.

Все человеческие эмоции от грусти до радости имеют свои уникальные цветовые «подписи». Причем, «подписи» не зависят от пола, национальности и цвета кожи. Согласно данным исследования, палитра уникальных красок наших эмоций одинакова для всех людей.

We can read each other’s emotions from surprisingly tiny changes in facial color, @OhioState study finds. https://t.co/VQ4fxsOYAI pic.twitter.com/8TzpxSwfo3

— OSU Research News (@osuresearch) 19 марта 2018 г.

Чтобы перепроверить свой метод, команда ученых пригласила 20 волонтеров на специальный тест. Им показали ряд фотографий на котором люди в разном эмоциональном состоянии стараются выглядеть максимально нейтрально. Волонтерам надо было понять состояние человека и выбрать правильный ответ из списка 18 эмоций — единственной подсказкой были цветные пятна на лицах.

Цвета были нарочно усилены. Например, на одной из фотографий у человека ярко красные щеки и синеватый оттенок подбородка — 70% респондентов правильно определили, что мужчина счастлив.

В зависимости от сложности эмоции, процент угадывания падал — гнев распознали только 65% участников эксперимента. Чтобы еще больше усложнить задачу, следующая серия фотографий была обработана на компьютере и на улыбающиеся или огорченные лица были наложены цветовые палитры совсем других эмоций. Подопытные заподозрили нечто неладное, но не смогли точно определить, что не так с изображениями.

Как рентгеном

Нейросеть тоже пока неидеальна, но ее способность видеть истинные человеческие чувства вполне может испугать не только убежденных противников искусственного интеллекта. Так, алгоритм определяет «счастливые» эмоции в 90% случаев, а ярость и гнев — в 80%. Хуже всего нейросети поддается человеческий страх, его она определяет с 70% точностью.

Ее секрет заключается в отсутствии человеческого фактора. Алгоритм просто фиксирует расположение зеленых, синих, красных, голубых и желтых оттенков на участках нашей кожи, затем сравнивает полученную «карту лица» со своей базы данных. Постепенно, он учится определять самые скрытые и сложно определяемые эмоции вроде сексуального желания, сочувствия или даже ностальгии. К примеру, отвращение к чему-либо

связано с появлением

голубовато-желтого

оттенка вокруг губ в сочетании с красно-зеленоватыми

пятнами в районе лба и носа.

Точному определению эмоций может помешать такая банальная вещь как волосяной покров — видимо, речевой оборот «скрыл улыбку в бороде» появился далеко не случайно. Ученые даже задались вопросом — не являются ли относительно безволосые лица людей плодом эволюции.

У нас гораздо меньше лицевой растительности, чем у обезьян. Этот факт может говорить о том, что наши дальние предки видели преимущество в демонстрации своего румянца

— научная работа, цитата по сайту Университета Огайо.

Данные исследования имеют практическую пользу для разработчиков искусственного интеллекта, антропологов и нейробиологов. Они могут быть применены для разработки более совершенных детекторов лжи или приняты во внимание сотрудниками отделов кадров и профессиональными переговорщиками.

Правда, систему можно обмануть, о чем говорят сами ученые. Знания об уникальной палитре каждой эмоции могут быть использованы для маскировки эмоций с помощью косметики. А если постараться, то с помощью мейкапа можно нарисовать радость или, наоборот, грусть. Уже сейчас можно говорить о новом поколении «смартметики», которая поможет вам выглядеть не красивее или моложе, а веселее или грустнее.

В таком случае, придется рассчитывать на более продвинутые нейросети, вроде японского изобретения, которое научилось читать некоторые мысли людей.