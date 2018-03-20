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Невеста Ильи Бачурина в кружевном боди будоражит воображение поклонников
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Невеста Ильи Бачурина в кружевном боди будоражит воображение поклонников 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда Comedy Woman Наденька уже второй год встречается с Ильей Бачуриным. Поклонники с нетерпением ждут дня, когда они поженятся. В прошлом году актриса уже примерила свадебный наряд, но лишь для очередных съемок. Однако продюсер счастлив со своей избраннице и уже познакомил ее со своими детьми от прошлых отношений. Надежда Сысоева часто выходит в свет с Бачуриным, а не так давно на ее пальце заметили кольцо, очень похожее на обручальное.
Актриса постоянно находится на связи со своими поклонниками. Недавно она приняла участие в фотосессии и сегодня поделилась одним из снимков. На черно-белом фото Надежда запечатлена в кружевном боди, сидя на полу у окна. Она соблазнительно закидывает голову назад и демонстрирует стройные ноги и пикантное декольте. Поклонники были поражены женственностью невесты Бачурина. «О боже!», «Шикарная», «Желаю вашим ножкам массажа», «Лапочка», — стали комментировать фото подписчики. Однако некоторые поклонники снова отметили, что звезда выглядит очень худой.
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Вероятно избранник Сысоевой не выступает против того, чтобы она участвовала в подобных фотосессиях. Напомним, что недавно актриса рассказала о непростой ситуации, в которой оказался ее дядя. Мужчина помогает появляться на свет детям, но недавно его обвинил в том, что он нелегально организовывал закупку медикаментов и за это ему грозит тюрьма. Надежда попросила поклонников подписать петицию, чтобы ее родственнику смягчили наказание. Она считает его невиновным.
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