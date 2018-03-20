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Немецкий студент нашел в кампусе вход в секретное бомбоубежище
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Немецкий студент нашел в кампусе вход в секретное бомбоубежище 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Так, бесцельно бродив по подвалам общежития, молодой человек наткнулся на «настоящую тайную комнату».
Удивительно открытие было сделано любопытным студентом Университета Прикладных Наук Нижнего Рейна, располагающемся в небольшом немецком городе Крефельде.
Однажды, разгуливая по подвалам университетского кампуса, он наткнулся на железные двери, за которыми обнаружил лестницу. Спустившись по ней, молодой человек понял, что он оказался не просто в заброшенном подвале, а в «настоящей тайной комнате», сообщает британское издание Daily Star.
Это было огромное помещение с толстыми бетонными стенами и сверхпрочными стальными дверьми. Студент предположил, что помещение может использоваться как бомбоубежище.
Продолжив свою «разведывательную операцию», ему удалось обнаружить ванную комнату, с кранами, из которой течет проточная вода.
Помимо этого, в убежище есть манометры, способные измерять давление воздуха, генератор чистого воздуха, а также выходной люк.
Юноша поспешил поделиться снимками в социальных сетях, которые сразу заинтересовали пользователей Интернета. Кроме того, он смонтировал видео и выложил его на YouTube.
Всего за день видео успело набрать более 3500 тысяч просмотров.
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