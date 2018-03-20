Анна Седокова отдала годовалого сына в школу

Меньше, чем через месяц, младшему сыну Анны Седоковой исполнится один год. Гектор растет очень веселым и смышленым мальчишкой, поэтому певица решила: пора начинать учиться! Вчера Анна впервые отвела сына в школу. Разумеется, ни о каком сидении за партами речь не идет. Седокова нашла неплохое образовательное учреждение для малышей недалеко от дома. И теперь мальчик будет заниматься здесь несколько раз в неделю.

«Мы пошли на первые «занимашки» в его жизни», — сообщила певица.

Сейчас, когда Седокова временно не может видеться со своей средней дочерью Моникой (ей 6 лет), она все свое свободное время посвящает 13-летней Алине и маленькому Гектору. Моника же постоянно живет в Америке, а Седокова после рождения сына переехала в Москву. Алина, дочь певицы от первого брака, поехала с ней, а вот Монику не отпустили в Россию папа и бабушка.

Еще в 2016 году Анна Седокова призналась на съемках «Секрета на миллион» в том, что бывшая свекровь хочет забрать у неё Монику. Артистка рассказывала, что мама её экс-мужа Максима Чернявского поставила цель взять девочку «под своё крыло». Седокова тогда заявляла о готовности бороться за совместную опеку.

Судя по всему, бабушка Моники привела свой план в действие. Недавно Анна пожаловалась друзьям в соцсетях, что она страдает в разлуке с дочкой и мечтает воссоединиться с ней. Но в силу обстоятельств она не может этого сделать.

«Нам очень не хватает нашей Монички, но мы верим, что все это временно и все обязательно будет хорошо! Любовь всегда побеждает! Когда-нибудь я обязательно вам все расскажу, а пока мы очень скучаем и посылаем лучики счастья и добра тем, кому они сейчас нужны и важны», — поделилась Седокова.

Намек Анны можно интерпретировать по-разному. Кто-то понял, что Максим всего лишь не дал Седоковой увезти Монику в отпуск в Эмираты. Другие, что он ограничил её в материнских правах. Реальные обстоятельства семейных взаимоотношений артистки не раскрываются.