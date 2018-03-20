Анна Плетнева дала совет, как все успевать

Известная российская певица Анна Плетнева решила рассказать подписчикам в Инстаграме, как она все успевает сделать. Оказалось, что женщина живет по принципу, основанному на изречении знаменитого китайского философа Конфуция, связанного как раз с работой.

Бывшая участница популярных групп «Лицей» и «Винтаж» и после ухода в сольное творчество не затерялась на просторах российского шоу-бизнеса. Исполнительница появляется на различных мероприятиях, дает концерты, снимает клипы и принимает участие в различных фотосессиях. На все это у нее уходит огромное количество времени, и сейчас знаменитость решила рассказать, как же ей удается все успевать. «Мне часто задают вопрос: „Аня, как вы всё успеваете? У вас столько всего, и вы ещё умудряетесь…“, и дальше идёт перечень моих заслуг из Википедии… Я всегда отвечаю словами Конфуция: „Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни“. Чего и вам желаю искренне, так как хочу, чтобы вы были счастливы!»

Что интересно, многие подписчики Плетневой придерживаются примерно того же мнения, а для других — это просто жизненная цель. Приличная часть поклонников певицы сразу же перенесла известное изречение на свой жизненный опыт и решила поделиться им со своим кумиром в комментариях под публикацией. «В точку, дорогая! Я нашла, но пока притормозила!» «Это точно, любимая работа только в кайф» «В точку, на работу, как на праздник» «Ты правильно говоришь. У меня также с работой: всё замечательно, она мне по душе.» «Я, к сожалению, не могу заниматься тем, чем хочу…» «Эта фраза Конфуция, наверное, главная моя цель!» «Однако большинство оступается и страдает всю жизнь!» «Я тоже всегда говорю, что я не работаю, а кайфую. Но все-таки бывают моменты опустошения и морального истощения…» Хотя некоторые и не поверили Плетневой. Они в шутку заявили, что та пользуется мифическим «Маховиком времени» и попросили одолжить предмет на некоторое время, чтобы утрясти свои небольшие проблемы.

А несколько дней назад Плетнева заинтриговала поклонников пикантной темой. Она погрузилась в размышления о том, возможны ли отношения в паре, если женщина намного старше своего возлюбленного.