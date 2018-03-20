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Кайли Миноуг рассказала о своем нервном срыве
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Кайли Миноуг рассказала о своем нервном срыве 

7 Дней 6 часов назад
Фото: 7 Дней
Несмотря на то, что Кайли Миноуг, которая скоро будет праздновать свое 50-летие, расторгала помолвку с женихом Джошуа Сассе больше года назад, в феврале прошлого года, ей лишь недавно удалось восстановить душевное равновесие. «Я не хотела бы драматизировать ситуацию, но мне пришлось пройти через затянувшийся нервный срыв, — поделилась Кайли в недавнем интервью. — Я была в ужасном состоянии: плакала и не могла остановиться. Чувствовала, что весь мой организм дал сбой. Меня трясло, мне ничего не хотелось. Моя психика просто отказывалась принять то, что произошло». Чтобы обрести хотя бы относительный душевный покой, ей потребовался довольный длительный отдых в Таиланде. Однако в итоге, пройдя через испытания, она только стала сильнее. Звезда утверждает, что ей удалось восстановить чувство самоуважения и снова стать собой.
«Я боюсь, что замужество — не для меня», — призналась певица. «Что же касается меня и Джошуа, то начиналось у нас все прекрасно. И мы поступили так, как обычно делают все влюбленные пары, — обручились. Но все, видимо, происходило слишком быстро… К счастью, все же успели понять до свадьбы, что мы слишком разные люди. Хотя это решение далось мне более, чем непросто», — так объяснила сама Кайли крушение своего романа.
Однако сплетники уверены, что Миноуг расторгла свою помолвку совсем по другой причине. По сведениям репортеров, Кайли выгнала Сассе из дома не просто так, а после того, как его уличили в интрижке: Сассе изменил певице с более молодой актрисой Мартой Миланс. О его романе написали тогда таблоиды всего мира. Как бы то ни было, сейчас Кайли чувствует себя хорошо и довольна жизнью.
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