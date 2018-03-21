Обустройство мастерской: с чего начать?

Создание собственной мастерской — дело ответственное и непростое. Ведь правильная организация пространства требует тщательного планирования и подготовки. Однако зачастую результата хочется достичь поскорее, поэтому какие-то детали все же ускользают из виду. Мы предлагаем вам несколько советов, которые помогут тщательно продумать рабочее пространство.

А рекомендации о том, как сделать ремонт быстро и качественно, вы можете найти по понедельникам в 00.00 (Мск) в шоу «Спасите мой ремонт» (12+) на телеканале Fine Living, который доступен в сетях спутниковых и кабельных операторов. Выбор места Перед тем как приступить к обустройству собственной мастерской, следует подобрать для нее правильное место. В квартире организовать рабочее пространство можно на застекленном балконе, в кладовке или же просто в большой комнате, используя встроенные в стену шкафы. Однако следует помнить, что даже для мастерской по изготовлению маленьких вещей понадобится минимум 2,5-5 кв.м. Если же вы хотите заняться производством мебели, то расположиться в квартире точно не удастся. Во-первых, там недостаточно места. Во-вторых, шум инструментов будет мешать соседям. Удаленный гараж, застекленная веранда или пристройка к частному дому — прекрасные варианты для организации рабочего пространства. Не забывайте также, что в вашем помещении должны быть хорошая звукоизоляция и ровные полы, иначе неустойчивость стола и станков может сильно затруднить процесс производства или ремонта вещей.

Организация пространства Тщательно продуманное расположение шкафов, рабочих поверхностей и станков обеспечит комфортную работу. Обязательные условия — свободное перемещение по комнате и «свое место» для каждого инструмента. Краски, лаки, растворители и морилку следует расположить на отдельной полке подальше от источников отопления. Для мелких деталей и приспособлений можно использовать навесные шкафы или настенные щиты с крючками и карманами. Не забудьте отвести специальное место для сырья и для готовых изделий, чтобы высушивать их от краски или просто хранить. При входе в мастерскую желательно расположить вешалку с униформой. Кроме того, вблизи от рабочего стола следует установить мусорное ведро, чтобы было легко сразу избавляться от отходов.

Отопление Если вы решили обустраивать мастерскую в гараже или пристройке, то для работы в зимнее время потребуется дополнительное отопление помещения. Ведь в неутепленной и непроветриваемой комнате будет повышенная влажность, которая может привести к деформации изделий и рабочих станков и появлению вредных для здоровья грибков и плесени. В качестве отопительных приборов можно использовать обычный электрообогреватель или масляный радиатор. Подойдут также тепловентилятор или конвектор. Они будут регулировать микроклимат, выпуская поток сухого теплого воздуха, который поможет сохнуть крашеным изделиям. Конечно, все эти варианты обогрева требуют постоянного контроля, так что если у вас есть возможность подключить мастерскую к центральному отоплению дома, воспользуйтесь ей. Электрика Качественное освещение — обязательный критерий безопасности мастерской. Хорошая видимость в помещении значительно снижает шанс получить травму при использовании колющих и режущих инструментов. Именно поэтому одной потолочной лампочки будет недостаточно. Установите несколько дополнительных ламп вблизи рабочего стола, однако свет должен быть рассеянным и мягким, так как контрастные тени создают трудности при работе с мелкими деталями. Также важно обеспечить освещение нужного спектра, полезного для зрения. Кроме того, позаботьтесь о достаточном количестве розеток и расположите их вблизи станков.

Необходимые инструменты При оборудовании мастерской соберите базовый комплект инструментов и станков. При выполнении любых работ обязательно понадобятся тиски и струбцины для удержания материалов. Не обойтись и без многофункционального универсального инструмента со съемными насадками. В отдельных ящиках должны быть разных размеров гвозди, шурупы и саморезы и другой крепежный материал. Для обработки дерева понадобятся рубанок, ножовки, молоток, киянка, набор стамесок и перьев; для металла — зубило, наковальня, ножницы по металлу, наборы напильников и так далее. Не забудьте о защитных перчатках, очках и респираторах. Кроме того, обзаведитесь аптечкой с перевязочными материалами, жгутом, перекисью водорода, зеленкой или йодом, которые должны храниться всегда на видном месте.