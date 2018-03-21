Эмоциональный детокс: как избавиться от негатива

Весна — время обновления. Чтобы двигаться вперед, важно сбросить балласт — накопившиеся негативные эмоции, вредные привычки и комплексы.

На помощь придет очищение, причем не только детокс для тела. Человек — существо многогранное, что подтверждено многочисленными опытами ученых. Поэтому очищение необходимо проводить по этим 4 направлениям.

1. Очищение тела

К данному этапу стоит подходить с большой осторожностью. Сейчас СМИ пестрят разнообразными, порой шокирующими методиками радикального очищения организма, многие из которых созданы людьми, абсолютно не имеющими знаний в медицине, биологии и органической химии. Экспериментируя со своим здоровьем, вы рискуете получить тяжелые осложнения.

Самостоятельно очистить организм можно, отказавшись от вредных привычек (алкоголь, психотропные вещества, сигареты, чрезмерное употребление кофе и пр.) и некачественной, синтетической пищи. Также важно пить чистую воду, сбалансированно, регулярно питаться, спать не менее 7 часов в сутки в полной тишине и темноте, соблюдать личную гигиену, гулять на свежем воздухе.

Dreamstime.com/ Nazkeskin14

Данные меры способствуют постепенному выведению вредных веществ, улучшению самочувствия и психоэмоционального состояния.

Глубокое очищение возможно проводить только под контролем врача адекватными методами.

2. Очищение сознания

Сознание человека «засоряется» с рождения: бессознательно брошенные родными фразы, перерождающиеся в психологические комплексы, воспитание удобного образовательной системе «плоского» мышления, навязанные ценности и желания, чужие мысли, воспринимаемые как свои, мешают человеку познавать себя, выявлять собственные жизненные цели, желания и предназначения.

yandex_ad_1 Существуют разные способы очистки сознания.

Помощь квалифицированного психолога или психотерапевта. Это наиболее простой способ. Человек отдает себя в руки специалиста, и тот, используя персональные и коллективные тренинги, игры, специальные инструменты (метафорические карты и пр.), помогает избавиться от негативных и чужих мыслей, разрушительных установок и комплексов.

Dreamstime.com/ Ammentorp

Минус метода в том, что у человека может развиться зависимость от консультаций специалиста.

Медитативный способ. Человек самостоятельно погружается в медитации и из этого состояния избавляется от всего лишнего и чужеродного. Выполняют медитации в полном одиночестве, в безопасном месте: в собственной квартире или на природе. Более продвинутые могут выполнять очищение в местах силы, где генерируется мощная позитивная энергия. Это горы, горные реки и родники, водопады. Сюда же относят дольмены и природные горные пещеры.

Данный метод требует определенной подготовки и внутренней силы, но является абсолютно экологичным.

Во время самостоятельного погружения в медитации исключается влияние психолога или других участников занятия, а также вероятность попасть под гипнотическое воздействие недобросовестного специалиста.

Dreamstime.com/Franz1212

Очищение сознания посредством прописывания своих комплексов, обид, желаний, мыслей, целей и глубокого анализа каждого из них. Данный метод требует определенных временных затрат, самодисциплины, умения прощать себя и других, а также способности отказываться от одних желаний и ценностей в пользу других.

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Выполняется следующим образом.

— Для избавления от обид и комплексов листы бумаги расчертите на три колонки.

— В левой колонке в столбик выпишите действия, причинившие вам обиды.

— Во второй колонке — причины вашей реакции (почему данные действия/слова обидны лично для вас).

— Справа пишите слова, которые вы хотели сказать обидчику в прошлом, но не сказали, либо то, как хотели поступить тогда.

— Ниже на всю ширину листа пишите то, что хотели бы сказать обидчику теперь, или то, как бы вы поступили теперь. В конце добавляете: «Я прощаю тебя искренне и с любовью». Если это ваш комплекс, напишите: «Я прощаю себя. Я красивая, умная, смелая и т.д. У меня все получается, я хороший специалист, жена, мать, дочь и т.д.».

— В конце листы сжигают.

Dreamstime.com/ Nejron

От страхов очищаются аналогично, но расчерчивают листы на два столбика. В левом пишут страх, в правом — подробный анализ причин появления страха. Ниже на всю ширину листа пишут: «Все мои страхи беспочвенны. Я с радостью отпускаю страх… Я в полной безопасности. Меня окружает дружелюбный и безопасный мир». Листы также сжигают. Пепел можно развеять над бегущей рекой. Ваше подсознание воспримет это как символ навсегда ушедших страхов.

С желаниями работают так же. В левую колонку пишите желание, в правую — почему вы это хотите, что вам принесет исполнение данного желания (минусы и плюсы). В конце делаете вывод: действительно ли это желание ваше или оно навязано вам извне (подругой, рекламой и т.д.).

yandex_ad_2 Все цели сперва выписывают в столбик, затем чертят 3 столбика (цели — шаги к цели — ресурсы для достижения целей) и подробно заполняют каждую колонку. Заполнив таблицу, внимательно прочитайте и запишите, какие лишения и выгоды ждут вас на пути к каждой цели. Таким образом, вы сможете глубоко проанализировать, что из запланированного действительно «ваше» и к чему стоит стремиться, а что — навязано и не принесет вам пользы.

Методы НЛП. Нейролингвистическое программирование включает ряд методик, которые могут быть использованы для очищения сознания, например, технику «Проработки логических уровней», реимпринтинг и т.д.

Dreamstime.com/Monika Wisniewska

3. Очищение души

Для очищения души первым делом необходимо перекрыть поступление деструктивной информации, например, перестать смотреть фильмы и передачи, где высмеиваются традиционные ценности, лучшие человеческие качества (сострадание, доблесть, доброта и пр.), а насилие, извращенное определение свободы, разврат и пр. возводятся в культ. Даже если человек умом не соглашается с навязываемой информацией, она все равно оказывает негативное влияние, вызывая внутренний протест, стресс, различные страхи и комплексы.

Далее следует обратиться к высокой культуре: начать слушать хорошую музыку, посещать мероприятия, посвященные классической и этнической культуре, читать литературных классиков (предпочтительно отечественных).

Третьим шагом должны стать добрые дела: любая посильная помощь другим людям, добрые слова и уважительное обращение даже с теми, кого особенно сложно уважать. От всей души сделайте хороший подарок человеку, которого недолюбливаете, и ни в коем случае не сожалейте о стоимости. Просто порадуйтесь тому, что другому приятно.

Dreamstime.com/ Mariia Boiko

4. Очищение тонкого тела

Тонкое тело — энергетическая оболочка человека, которая также нуждается в регулярной чистке. Взаимодействуя с другими людьми, человек заражается негативными и паразитическими энергетическими формациями. Их необходимо своевременно удалять и восстанавливать энергетическую оболочку. Негативные формации провоцируют плохое настроение, депрессии, психосоматические болезни. Через паразитические вкрапления уходит жизненная энергия, при этом человек ощущает постоянную усталость, вялость, нехватку сил. Даже после продолжительного сна сохраняется ощущение, будто только что лег, падает активность и продуктивность работы.

Очищают тонкое тело посредством усиления внутренних энергетических потоков, после чего укрепляют энергетическую оболочку. Научиться этому можно у гуру официальных восточных практик и разрешенных боевых искусств.

Алина Рейзельман — предприн

иматель, lifestyle— и бизнес-эксперт, автор методики по повышению продуктивности и эффективности.