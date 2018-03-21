Голевой момент

Летом 2018 года Россия примет чемпионат мира по футболу. Событие большое, красивое, дарящее надежду. Состав национальной сборной воодушевляющий. Для того чтобы выступить достойно, есть все: молодость, талант, скорость, техника. «Лента.ру» обратила особое внимание на полузащитника Романа Зобнина , увидев в нем одаренного игрока, интересного человека, настоящую икону стиля. И с особым интересом проследила за тем, как он следит за собой.

Роману Зобнину двадцать четыре. Самый рассвет для футболиста, который он встречает в качестве игрока основного состава московского «Спартака» . За время выступлений за красно-белых Зобнин отлично смотрелся на разных позициях на поле: в опорной зоне, в центре полузащиты, в «бокс-ту-бокс». На последней ему, кстати, наиболее комфортно. Приятно смотреть на него и болельщикам — как с трибуны, так и во время трансляции.

Молодой плеймейкер стал для многих примером для подражания. И дело не только в его профессиональных заслугах, но и в его образе жизни, внешнем виде и чувстве вкуса. Зобнин — игрок новой формации, который задает стиль. Элегантный, в меру утонченный и максимально мужественный. Любой мужчина знает, насколько стиль важен во всем — и в работе, и в жизни.

История о том, как простой парень из Иркутска пробился в столичный футбольный клуб и закрепился в сборной страны, должна многих мотивировать и заставить задуматься. Секрет успеха у всех свой, универсальной формулы нет. Но если посмотреть на то, какой путь проделал Зобнин, то некоторые вводные можно взять на вооружение. И потом постараться следовать им, чтобы быть лучшим как в профессиональном, так и в личном плане.

Вне игры Роман скромный и интеллигентный молодой человек. По нему не скажешь, что во время матча он бескомпромиссный, жесткий и по-спортивному злой игрок, готовый раскатать любого, кто посмеет вступить с ним в единоборство. Это его стиль. За это его можно (и нужно) уважать.

В начале 2018 года немецкий премиальный бренд Braun сделал Зобнина своим лицом. Роман стал идеальным бренд-амбассадором, потому что он знает, как хорошо выглядеть и как ухаживать за собой даже в те моменты, когда на это совсем нет времени. Его жизнь — это постоянные тренировки, сборы, игры, переезды, поэтому электробритва Braun Series 3 ProSkin стала отличным решением.

Утро футболиста мало чем отличается от начала дня многих из нас. Утренние процедуры, бритье, завтрак. Роман перфекционист как в жизни, так и на поле. И времени попусту не тратит. Слишком мощные обороты он набрал к своему возрасту. Но как бы тщательно мужчина за собой ни следил — когда у тебя есть семья, то все свободное время хочется посвящать ей, а не самолюбованию в ванной. Даже когда есть, чем любоваться.

У Романа есть жена и сын. И все время вне футбола и тренировок он старается проводить с ними. Зобнин научился грамотно распоряжаться рабочим и личным временем. Чтобы добиться идеального внешнего вида, он использует обновленную бритву Braun Series 3 ProSkin. Она стала незаменимым инструментом в ежедневном уходе, помогая достичь гладкости кожи одним движением. Многим мужчинам стоило бы следовать примеру Романа, потому что он наглядно демонстрирует: отсутствие свободных минут — не повод выглядеть неопрятно. Причем линейка средств для бритья Braun настолько богата, что каждый может выбрать наиболее подходящую бритву или триммер.

Зобнин предпочитает гладкое бритье, но продукция Braun подойдет и тем, кто любит эксперименты с внешностью. Разные варианты и встроенные функции бритвы позволяют создавать такие эффекты, на которые можно не тратить драгоценное время на барбершопы. И спокойно сосредоточиться на более важных и приятных вещах. Хотя Роман, следуя трендам, при возможности иногда посещает московских цирюльников. Понятно, что редко — с его графиком особо долго не посидишь в кресле у татуированного стиляги с опасной бритвой и помазком в руках.

За всеми внешними атрибутами скрывается Зобнин-муж и Зобнин-отец — для которого на первом месте семья. И это тоже важная часть стиля жизни — следовать в первую очередь семейным ценностям, не растрачивая себя на сиюминутные потребности и пустые слабости. Времени и так не хватает, и стремлению расставлять в жизни приоритеты можно только завидовать. Не только желающим, но и умеющим это делать Романом можно и попросту восхищаться.

Футболисты всегда были образцами стиля, на которых равняются миллионы. Для того чтобы подавать пример не только на поле, но и в жизни, им приходилось проводить много времени в салонах и работать с личными стилистами. Еще десять лет назад они и мечтать не могли, что когда-нибудь появятся инструменты, которые работают на пользу их внешнему виду настолько быстро и эффективно.

Люди спорта всегда на виду. На каждую мелочь все вокруг обращают внимание. И здесь не бывает полутонов: либо ты хорош во всем, либо что-то идет не так. А должно быть не просто хорошо, а прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Роман Зобнин — спортсмен, на которого хочется равняться. Пусть его достижения в футболе многим сложно повторить. В жизни у него есть чему поучиться. Для начала — выглядеть так же идеально.

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