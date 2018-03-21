Международный день Навруз

Ежегодно 21 марта отмечается Международный день Навруз.

Навруз, или «персидский Новый год» — национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Отмечается во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, на Кавказе.

Навруз не является религиозным праздником и больше связан с народной традицией.

В переводе с фарси Навруз означает «новый день» — наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Считается, что Навруз уходит своими корнями в зороастризм, это одна из причин того, почему праздник признают далеко не все исламские деятели. Историки определяют возраст Навруза более чем в три тысячи лет, а родина этого праздника — Хорасан (историческая область в Центральной Азии).

Названия праздника могут различаться в разных странах — Новруз, Науруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз и др.

Навруз отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире и празднуется на Балканах, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Центральной Азии, в бассейне Черного моря и в других регионах.

В 2009 году Праздник Навруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение.

23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруз». Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о Международном дне Навруз была принята по инициативе Азербайджана, Албании, Афганистана, бывшей югославской Республики Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Турции.

Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновления и заботливое и уважительное отношение к природным источникам жизни.

Считается, что этот праздник способствует продвижению ценностей мира и солидарности, как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству, что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами и различными общинами.

В разных местностях соблюдается схожий сценарий праздника. Примерно за две недели до Навруза на блюдах высевают пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны достичь 5-7 сантиметров в высоту и стать украшением стола, символом рождения новой жизни. Ближе к празднику зерно проращивается еще раз — чтобы стать основой для праздничного блюда.

Подготовка к празднику начинается за месяц. Каждая из предстоящих четырех недель, а вернее, четырех сред, посвящена одной из четырех природных стихий и называется соответственно, хотя названия могут разниться, в зависимости от региона. Первая среда посвящена воздуху, вторая — воде, третья — земле, четвертая — растительности, потому что, по представлениям народа, в первую среду согревается воздух, во вторую — вода, в третью оживает земля, а в четвертую — деревья и растительность. Тогда, по народным приметам, наступала весна.

Самой важной среди этих сред считается последняя, когда разворачиваются главные события. Этот день насыщен различными обрядовыми действиями, которые охватывают все сферы жизни и преследуют цель обеспечить благополучие себе, своей семье и обществу в наступающем Новом году, освободиться от всех бед и отвратить от себя и от своей семьи неприятности и невзгоды. С него начинается уборка дома как части общего ритуала очищения перед собственно праздником. Накануне праздника важно получить благословение родителей и старших, раздать или простить долги, закончить ссоры примирением.

Вся семья, надев новые праздничные одежды, собирается за традиционным столом, на который ставят новую посуду, зеркало и зажигают свечи по числу членов семьи. Эти свечи нельзя гасить, пока они не догорят до конца. На стол также ставят банку с плавающими рыбками.

В Иране на праздничном столе должны находиться семь предметов, название которых начинается на букву «с». Хэф син (семь главных составляющих) включает «сиб» (яблоко), «сикэ» (золото), «самани» (халва), «сир» (чеснок), «сумах» (приправа из сушеного барбариса), «сенджет» (восточный сухофрукт с нежным сахарным вкусом), «сабзэ» (пророщенная молодая зелень).

На праздничном столе в этот день должно царить изобилие. Помимо раскрашенных яиц, сладостей и фруктов на столе должны быть всевозможные мясные блюда и обязательно плов.