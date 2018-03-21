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Российские ученые создали альтернативное автомобильное топливо
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Российские ученые создали альтернативное автомобильное топливо 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) создали альтернативное автомобильное топливо на основе смеси этилового спирта и продуктов нефтепереработки. Об этом пишет газета «Известия».
В некоторых странах смесь этилового спирта с углеводородами уже продается на заправках, причем в ряде государств добавление этанола в бензин закреплено на законодательном уровне.
Российские ученые разработали четыре композиции нового топлива. Это смесь из 20-40 процентов биоэтанола (этиловый спирт, получаемый из растительного сырья) и дешевых продуктов переработки нефти. Такое топливо можно использовать в обычных машинах без установки дополнительного оборудования.
Президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев рассказал изданию, что разработки ВНИИ НП будут перспективными только в случае отказа государства от акцизов для топливного спирта. « Сейчас государству все равно: 40 процентов спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно», — пояснил он.
В марте 2015 года был совершен первый коммерческий рейс на самолете, который заправили смесью с веществами из подсолнечного масла. Тогда воздушное судно китайской авиакомпании Hainan Airlines перевезло пассажиров из Шанхая в Пекин.
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