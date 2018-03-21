Редкие качества, ценимые мужчинами в женщине

СодержаниеКрасота или естественность?Здоровое отношение к питанию и диетамЛюбовь к себе без эгоцентризмаЧувство такта и умение общатьсяСпособность вдохновлять и поддерживатьЖизнерадостность и улыбчивостьСнисходительность к особенностям мужского характераЧестность и порядочность

Если открыть любой глянцевый журнал для женщин, то по его содержанию можно сделать следующий вывод: больше всего мужчины ценят в женщинах упругую круглую попу, большую грудь и хорошенькую мордашку. Некоторые добавят еще стервозность, которая якобы добавляет в отношения перчика.

А как обстоят дела в действительности? Есть ли какие-то качества личности, о которых говорят редко, но именно они делают женщину неотразимой в глазах мужчины? Выясним это вместе с MedAboutMe. И начнем с того, что считается едва ли не главным: с красоты.

Красота или естественность?

Проведенные в разных странах многочисленные опросы показали: да, мужчины очень ценят женскую красоту. Но не искусственную. Не накачанные губы, не наклеенные ресницы, не наращенные волосы и не нарисованные брови. Не увеличенные ягодицы и силиконовую грудь.

Больше всего мужчины ценят ухоженную естественность. И еще — незацикленность на собственной внешности.

Личный опытОлег, менеджер, Москва

Кто вообще сказал девушкам, что мужчинам нравится, когда они все на одно лицо, словно куклы? Кому может хотеться целовать эти кошмарные губы-чебуреки? Для меня некоторые черты внешности женщины служат определенным маркером: если стремление к псевдокрасоте бросается в глаза — все, ни о каком интересе речи не идет. Не считаю свое мнение общемужским, но точно знаю: так думают многие. «Выключателем» интереса становится чрезмерный макияж, нарисованные брови, накачанные губы, раздутые ягодицы и выпячивание сексуальности. Нет ничего утомительнее, чем общение с девушкой, весь смысл жизни которой сводится к «усовершенствованию» своей оболочки. Да и доверять такой трудно: если ее внешность так обманчива, может ли она сама быть надежной и честной?

Зато женщина, чья природная привлекательность ненавязчиво подчеркнута минимумом косметики, со здоровой кожей, нормальной стройной фигурой — как минимум привлекает внимание. Даже если она к этому не стремится! Да, мы ценим красоту. Но только как часть Личности.

Здоровое отношение к питанию и диетам

Вечные страдалицы, постоянно подсчитывающие калории и в ужасе отшатывающиеся от жареной картошки, тоже не вызывают симпатии у мужчин. Как и лакомки, все время жующие пирожные и конфетки, а потом горестно ругающие весы и внезапно уменьшившиеся джинсы.

Мужчины очень ценят жизнерадостность. А вечная борьба с килограммами, происходящая у всех на глазах, их утомляет.

Сильному полу гораздо больше нравятся женщины, которые относятся к еде спокойно и взвешенно: умеют получать от еды удовольствие, не забывая об умеренности. Здоровое питание для такой женщины — нормальная часть повседневности, а не подвиг. Они не «сидят на диете», злясь и нервничая, просто следуют принципам рационального питания.

Личный опытАндрей, кулинар

Терпеть не могу дамочек, которые превращают собственную еду в орудие пытки для себя и окружающих. Для здоровья и красивой фигуры достаточно не объедаться и больше двигаться, вот и все. Для меня это показатель.

Женщину, которая меня заинтересовала, я приглашаю на обед. То, как она ведет себя во время него, может решить судьбу наших отношений. Это правда. Если она манерничает, не позволяет себе получить от вкусного блюда искреннего удовольствия — все, в сад. Мы можем общаться, возможно, дружить. Но не более того.

Любовь к себе без эгоцентризма

То, что было описано выше, часто прямо связано с неуверенностью, с недостатком любви к себе. Даже те мужчины, которые в жизни не интересовались психологией, интуитивно чувствуют: если девушка всячески стремится изменить свою внешность, перекроить или замазать косметикой природные черты и пропорции, то что-то тут не то. Или девушка переполнена комплексами (а кому это понравится?), или ей есть что скрывать (что тоже не добавляет ей очков).

Мужчины отмечают, что наиболее привлекательной выглядит в их глазах женщина, довольная собой и жизнью. Не самодовольная, но уверенная в себе и своей ценности. Даже если на ее носу сидит горбинка и очки, а ноги короче, чем у Линды Евангелисты , и не такие прямые.

Личный опытЕвгений, владелец магазина

Люблю и ценю людей, не помешанных на внешнем, будь то одежда, фигура или прическа. И к женщинам это относится в первую очередь. Если девушка старательно следит за тем, чтобы красиво сесть, соблазнительно встать, если поминутно поправляет прическу, одергивает кофточку, мне хочется сразу встать и уйти. Чтобы она перестала, наконец, беспокоиться, как выглядит в моих глазах. Потому что это уже не важно…

Я влюбился в мою жену, когда мы с друзьями отправились в байдарочный поход. Моя будущая супруга была единственной женщиной, у которой не было с собой чемодана с косметикой. Нет, какой-то минимум был — дезодорант, крем от загара, крем для рук, наверное, не знаю. Меня подкупило то, что она совершенно не заморачивалась тем, как она выглядит, просто получала удовольствие от похода. От солнца, от брызг воды, от ныряния с головой. Почему-то именно она выглядела самой красивой, хотя остальные девушки тратили кучу времени на создание «походной» прически и даже наносили макияж — а как же, ведь фоточки потом в интернете выкладывать. Моя будущая жена была самой настоящей из всех. И остается такой уже более 10 лет.

Чувство такта и умение общаться

Милая женская разговорчивость — это прекрасно. Но иногда всем мужчинам хочется тишины и возможности побыть наедине с собственными мыслями. И они ждут от лучшей в мире женщины, что она почувствует такой момент, и пойдет навстречу невысказанному желанию. Женщина, умеющая вовремя помолчать — бриллиант, по мнению многих мужчин.

Но это вовсе не значит, что от любимой ждут обета молчания. Мужчинам нравится, когда их «половина» с удовольствием общается со своими и его друзьями, может поддержать разговор на разные темы.

Особенно ценят способность и желание наладить доброжелательное общение с матерью мужчины, то есть со свекровью.

Способность вдохновлять и поддерживать

Быть Музой — важная женская роль, с которой справляются немногие. Вдохновлять — не значит пилить и ныть, требовать и выпрашивать. Правильно вдохновленный мужчина все делает сам, радостно и со всем старанием. И получает отличный результат, за который ждет искренней похвалы. На которую женщина-вдохновительница никогда не скупится.

И пускай звезда не снята с неба, но полочка будет прибита, табуретка отремонтирована, дом построен, деревья выращены.

Личный опытАлександр, программист

Мне самому надо немного: крышу над головой, съедобное что-то, какую-нибудь одежду и постель. Я умею довольствоваться малым. Но для любимой я могу свернуть горы. Если меня правильно мотивировать.

В результате правильной вдохновляющей деятельности моей любимой девушки я купил квартиру, сделал в ней ремонт — частично своими программистскими руками! И скоро мы планируем стать счастливыми родителями.

Если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду заниматься ремонтом с удовольствием — не поверил бы. Но ради радости в любимых глазах я и не на то еще способен. Моя жена умеет так искренне радоваться моим успехам, как никто и никогда. Рядом с ней я чувствую себя почти волшебником.

Жизнерадостность и улыбчивость

Вечно страдающие, унылые плаксы не нравятся никому, такова реальность. И ноющих, всем недовольных девушек мужчины тоже избегают.

Сложность заключается в том, что бездумное, беспричинное веселье их тоже может отталкивать.

Чего же хочет сильный пол?

Умения радоваться мелочам. Готовности улыбаться. Способности справляться со своим плохим настроением, не выплескивая его на окружающих. Это не означает, что женщина должна скрывать от любимого свои беды и тревоги. Важно не делать их главным смыслом своей жизни, не превращаться в вечно унылую, недовольную, готовую расплакаться особу, от которой даже комары стараются держаться подальше. Потому что она и комаров перезудит.

Личный опытАнатолий, водитель

Я ушел от жены именно из-за того, что за три года брака видел ее улыбку раз пять, не больше. Она вечно была с головной болью, недовольна всем на свете. По любому поводу начинала плакать, потом картинно и демонстративно, горько и безнадежно молчала. Я так и не смог понять, когда ее надо обнять и утешить, а когда просто оставить в покое.

Мои подарки всегда оказывались «не тем». Мои старания — «недостаточно старательными». Во всем она находила негатив и смаковала его. Интересно, что до свадьбы моя бывшая супруга была вполне нормальной девушкой, смешливой и веселой. Вот я и подумал — раз в браке она так несчастна, надо это исправить. Так теперь она четвертый год ноет о том, как ей не повезло в браке, попался бесчувственный чурбан, сломавший ей жизнь и укравший ее лучшие годы.

Снисходительность к особенностям мужского характера

В это понятие входит и отсутствие стремления переделать мужчину в соответствии с собственными шаблонами.

Идеальная женщина, по мнению многих мужчин, не будет требовать, чтобы в гараже все стояло так, как ей это кажется правильным. Она не станет возражать против рыбалки и традиционной бани по субботам. Она не выбросит из дома «ненужную», по ее мнению, коллекцию моделей самолетов.

И еще она с пониманием отнесется к тому, что мужчины, как правило, не являются телепатами. Они не умеют, хоть их бей сковородкой, угадывать невысказанные мысли и желания. Идеальная женщина не будет вести себя в стиле «догадайся сам». Она прямо без намеков скажет все: что она хочет, на что обижена, о чем мечтает и чем обеспокоена. И позволит решить ее проблемы, делегируя мужчине полномочия для этого.

Честность и порядочность

Так получается, что порядочность и честность женщины мужчины стали считать редкими, и потому очень ценными качествами. Что стало тому причиной — предмет для большого исследования команды специалистов. Но факты таковы: мужчины склонны не доверять женщинам. Они подозревают во многих из них меркантильных, склонных к обману эгоисток, которым нельзя доверить ни личные тайны, ни код от сейфа.

Умение быть честной всегда и во всем — вот драгоценное качество женщины. Надежность и порядочность. Мужчина хочет быть уверенным в том, что его любимая никогда не предаст, обеспечит надежный тыл, и будет подавать патроны, даже если весь мир объявит им войну.

Личный опытСергей, программист

С первой женой мы прожили почти 20 лет. А потом со мной случилась беда. И пока я с этой бедой справлялся, моя супруга меня почти добила, предав и обобрав. «Ты же не ожидал от меня, что я запишусь в декабристки и положу свою жизнь на уход за инвалидом?» — сказала она, и ушла, не оглядываясь.

Рядом оказалась другая женщина. Которая просто помогала, поддерживала, ничего не требуя взамен. Чего требовать от человека, который прикован к постели…

Но ради нее я справился с бедой. Сначала заново научился ходить, потом вернулся к работе. И вот ей я доверю не только «ключ от квартиры, где деньги лежат» — я ей свое сердце не побоюсь положить в ладони. Потому что знаю: она сумеет его сберечь. Не бросит и не уронит. И за нее, мою любимую, я жизни не пожалею.

Комментарий экспертаСтенли Дюшарме, психолог, сексолог

С точки зрения психологии, не существует какого-то определенного набора качеств, ценимых мужчинами. Приоритеты и вкусы у всех разные, и то, что кажется ценным одному, может вызывать полнейшее неприятие у другого.

Хотя некие общие для всех предпочтения есть.

Что бы ни говорили, но большинство мужчин ценит красивое женское тело, и именно на это они обращают внимание в первую очередь. Но дальше вступают в действие прочие факторы привлекательности.

Женская самодостаточность может привлекать, а может и вызывать негатив. Я слышал совершенно разные высказывания мужчин по этому поводу:

«Она настолько самодостаточна, что я не понимаю, зачем ей нужен я».

«Она настолько не самодостаточна, что не дает мне побыть наедине с собой. Словно придаток какой-то ко мне, ничего личного, как так можно жить? Мне с ней становится неинтересно».

Одним нужна умная женщина-лидер, чтобы вместе с ней строить успешную жизнь, другие ищут женщину-лидера, чтобы повесить на нее свои проблемы, бывает и так.

Есть мужчины, которым умная жена нужна для того, чтобы на ее фоне казаться еще более значительным, подавляя, другим — чтобы тянуться за ней и личностно расти.

Я знаю мужчин, которым нужно, чтобы женщина была легкомысленной, непостоянной, поверхностной, и именно в этом они видят настоящую женственность. Другие ждут от спутницы жизни серьезной вдумчивости, женской мудрости. А легкомысленных бабочек вообще не воспринимают всерьез.

Поэтому я против всевозможных перечней «самых ценных качеств». У каждого он свой.

Комментарий экспертаВинита Мехта, психолог

Требования мужчин по отношению к женщине очень различны в разных культурах, и об этом тоже не следует забывать.

Если европейская женщина вступает в отношения с восточным мужчиной, ее может ожидать много сюрпризов, как в быту, так и в спальне. И наоборот, европейцам может показаться странным естественное поведение женщины, выросшей в иной культурной среде.

Именно поэтому нельзя ориентироваться на какие-либо общие для всех наборы качеств.

Но некоторые действительно более или менее универсальны.

Чуткость и способность к компромиссам. Уважение к себе и забота о собственной привлекательности. Честность и преданность. Умение радоваться жизни.

Даже не самая красивая женщина, обладающая этими качествами, может быть уверенной: мужчины обязательно оценят ее по достоинству.

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