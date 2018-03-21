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Вайдишова и Штепанек ожидают рождения ребенка. Фото
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Вайдишова и Штепанек ожидают рождения ребенка. Фото 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Чешка Николь Вайдишова объявила в своем «Инстаграме» о том, что ожидает рождения ребенка. По всей видимости, отцом станет Радек Штепанек, бывший теннисист, который сейчас тренирует серба Новака Джоковича. Отметим, что Вайдишова и Штепанек начали встречаться несколько лет назад, затем расстались, но в прошлом году вновь возобновили отношения.
— Мы на седьмом небе от счастья и с радостью сообщаем, что скоро в нашей семье появится новый человечек. Мы ожидаем его появления этим летом, — написала Вайдишова.
We are over the moon to announce that we are expecting a very special family member this summer and also reveal the baby's first wardrobe addition 👶🏼❤
A post shared by Nicki Vaidisova (@nicolevaidisova) on Mar 20, 2018 at 1:03pm PDT
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