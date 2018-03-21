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«Он никогда не улыбается»: в сети уверены, что младший сын Валерии стесняется своих зубов
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«Он никогда не улыбается»: в сети уверены, что младший сын Валерии стесняется своих зубов 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Младший сын популярной российской певицы Валерии Арсений Шульгин унаследовал не только музыкальный талант матери, но и тонкие аристократические черты ее лица. Однако неумение молодого человека улыбаться перед камерой натолкнуло многих интернет-пользователей на мысли о том, что он стесняется своих зубов.
Восемнадцатилетний сын звездной красавицы Валерии Арсений Шульгин, несмотря на свой довольно юный возраст, уже успел зарекомендовать себя как талантливый пианист и даже композитор. В личном Инстаграм-аккаунте молодого человека довольно часто можно услышать его великолепную игру или же насладиться трогательными снимками, на которых он позирует в объятиях своей возлюбленной. Но вот улыбку наследника Валерии едва ли видел кто-то из его поклонников.
И будто бы в подтверждение этого на днях в микроблоге супруги Иосифа Пригожина появилось очередное милое семейное фото, на котором она позирует, обнимая сына за плечи. И если Валерия сияет неподдельным счастьем и радует подписчиков идеальной улыбкой, то Арсений снова демонстрирует лицо, не выражающее никаких чувств. В социальных сетях, конечно, этого не могли не заметить и всевозможные догадки о том, почему же младший Шульгин никогда не улыбается, тут же посыпались, как из рога изобилия.
«Мамин сыночек — очень похож! Только такой серьезный всегда» «Интересно, он хоть когда-нибудь улыбается?» «Неужели он стесняется своих зубов? Почему нет снимок, где бы он улыбался?» «Очень красивый парень вырос… А чего не улыбается? Зубы кривые?» «Может у него брекеты? Он никогда не улыбается» «У парня образ такой. Мрачный и серьезный, ни или еще стесняется улыбаться во все зубы» К слову, не так давно Валерия снова получила множество комплиментов со стороны поклонников под снимком с повзрослевшими наследниками звездного семейства. Тогда некоторые фанаты артистки по какой-то причине решили, что она выглядит моложе своей 19-летней падчерицы.
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