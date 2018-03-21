«Наследница „Чужого“: Лили-Роуз Депп озадачила поклонников

Ванессы Паради Звездная дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп привлекла внимание публики сети своей необычной манерой держать стакан коктейля. Ее растяжка пальцев рук произвела неизгладимое впечатление на почитателей, не сразу осознавших, как девушке удалось так обхватить стакан.

Американско-французская актриса и модель Лили-Роуз Депп в последнее время пропала из поля зрения почитателей. Девушка не было замечена ни на одной из прошедших Недель моды, да и практически не появлялась на светских мероприятиях. Впрочем, согласно слухам, юное дарование сосредоточило свои силы на карьере актрисы, и сейчас Лили-Роуз живет в Лос-Анджелесе, рядом с отцом Джонни Деппом. Там, на улицах города, ее и застали папарацци с коктейлем в руках.

Простая одежда, отсутствие макияжа и угрюмый вид — звезда выглядела совсем как обыкновенная девчонка, разве что сумочка от Chanel выделяла ее из общей массы. И хотя такой невзрачный выход мировой звезды огорчил поклонников, поскольку без необходимых аксессуаров становится заметно, что Лили-Роуз не обладает ни маминым обаянием, ни папиной харизмой, особое внимание все-таки привлекла рука звезды.

Лили-Роуз держала стакан, демонстрируя впечатляющую растяжку пальцев. Это выглядело непривычно и, как показалось многим пользователям сети, крайне нелепо и смешно. «Я минут пять рассматривала положение ее пальцев» «А в стакан вцепилась как наследница „Чужого“ „С правой рукой у нее что? Как краб обхватила стакан“ „Пальцы как у паука“ „Господи, что с ее пальцами? Клешня как у пришельца!“

К слову, не менее шокирующее впечатление Лили-Роуз произвела, сменив свой цвет волос, и в образе жгучей брюнетки юная модель стала совершенно на себя не похожей.