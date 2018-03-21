Тест: Кто ваш мультперсонаж по знаку зодиака?

20 марта в мире празднуют День астрологии. Эта наука изучает влияние звезд на судьбу человека в зависимости от даты его рождения. Конечно, очень многие в это не верят, но каждый из нас хоть раз в жизни гороскоп читал и радовался, когда там было написано «грядет повышение»… В общем, совершенно не важно, кто как относится к астрологии, все мы знаем, что близнецы — шумные. Ну или любой другой стереотип.

Давайте узнаем, кто из мультгероев разделяет с вами знак зодиака. И дедушку не забудьте тоже проверить!

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