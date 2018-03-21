Дамские штучки: какие особенности женского характера полезны для бизнеса

Все больше женщин возглавляют бизнес во всем мире: только в 2017 году 163 млн женщин начали заниматься своим делом. Есть ли разница между женским и мужским предпринимательством? Скорее, разница в том, какие качества характера становятся плюсом в большой игре. Есть три качества характера, которым я могу быть благодарна за свой успех.

Красноречие, общительность и эмоциональность

Считается, что женщины более общительны, чем мужчины. Так сложилось исторически: мужчины всегда концентрировались на своей работе (часто это был физический и не коллективный труд), а женщины занимались домашним хозяйством, воспитывали детей, следили за тем, чтобы все в семье были довольны. В центре их внимания всегда были люди.

Где-то на рубеже IXX и XX веков ситуация в обществе начала стремительно меняться: концепция равенства полов с каждым годом становилась все более естественной, женщины получили возможность отвлечься от повседневной рутины, перед ними открылись новые пути. И выяснилось, что естественная женская чуткость, склонность к общению и эмпатия — это незаменимые качества для успешного ведения бизнеса.

Ярким примером стала Эсте Лаудер , дочь бедных еврейских иммигрантов, которая начинала бизнес в трущобах Нью-Йорка. Сегодня основанная ей корпорация Estée Lauder входит в список 250-и крупнейших предприятий США и приносит около $5 млрд в год. Эсте занималась косметикой… точнее, все ее конкуренты занимались косметикой, а она занималась людьми. Она придумала раздавать бесплатные пробники и проводить демонстрации своей продукции, она постоянно общалась со своими клиентками и узнавала об их проблемах, «работая на земле». Сегодня такая концепция ведения бизнеса — это аксиома, но без участия женщин она бы просто не появилась на свет.

Для женщины естественно уделять внимание людям: взаимоотношениям в коллективе, настроению своих клиентов и своей аудитории… В современном мире — особенно, с учетом возможностей для продвижения бренда, которые дают социальные сети — умение общаться с людьми становится очень серьезным подспорьем в деловой среде.

Работоспособность и выносливость

И мужчины, и женщины, добившиеся успеха в бизнесе, — это талантливые и работоспособные люди, но среди женщин умение «держать темп на длинной дистанции» встречается чаще. И снова это качество обусловлено исторически: добыв условного мамонта, мужчина приходил домой и мог спокойно отдохнуть — спринтерский рывок, за которым следует хороший отдых.

Женщина, занимающаяся домашним хозяйством, постоянно находится в работе: она следит за тысячей вещей и никогда не отдыхает в полном смысле этого слова. Десятки домашних дел начинаются с раннего утра и заканчиваются только глубокой ночью, чтобы утром начаться опять. Такое положение вещей сделало женщин более выносливыми, чем мужчин, способными дольше концентрироваться на определенной задаче и идти к успеху непрерывно — пусть и маленькими шагами.

Именно это качество, кстати, позволило Индре Нуйи стать одной из самых влиятельных бизнес-вуман в мире. Девушка из касты брахманов, она еще в колледже поняла, что хочет получить достойное образование. Углубленное изучение физики, математики и химии в колледже, успешно оконченный Индийский институт менеджмента, а потом и Йельский университет. Колоссальная работа над собой сделала Индру Нуйи президентом и главным исполнительным директором PepsiCo: женщиной, благодаря которой Pepsi купила Quaker Oats и Tropicana.

Стрессоустойчивость

Считается, что женщины переносят удары судьбы и стресс гораздо лучше, чем мужчины. В ситуациях, где мужская самооценка даст трещину, женщина способна идти вперед и добиваться заслуженного успеха. Яркий пример в подтверждение этой концепции — история Кэролин Чу, которая построила многомиллионный бизнес производителя косметики даже не с нуля, а с отрицательной высоты.

Чу всю жизнь работала с высокими технологиями, вершиной ее карьеры стала должность креативного директора в NVIDIA. Но с годами работа перестала приносить радость и удовлетворение, а накопившийся стресс требовал что-то изменить. И в возрасте 40 лет Чу увольняется из NVIDIA и открывает… свое производство косметики. На женщину обрушился шквал критики со стороны знакомых, родственников, друзей и бывших коллег. И самое страшное, что в первое время эта критика была обоснованной: буквально за год Чу потратила практически все сбережения, а проект все еще был далек от успеха. Она работала днем и ночью, но бизнес буксовал.

Тем не менее, она продолжала попытки и через какое-то время пришла к успешному решению: опубликовала в глянцевых журналах несколько статей о том, как она — состоявшийся управленец — «пошла за мечтой» и стала делать косметику. Именно благодаря этим статьям о Чу прознал интернет-магазин Zappos, который согласился взять ее продукцию на реализацию. Сегодня линия Carolin Chu — это бизнес стоимостью в несколько миллионов долларов, который продолжает развиваться и уже получает известность за пределами США. Но, если бы не стрессоусточивость Чу, новый бренд умер бы еще на старте.

Мужчины и женщины равны в правах и возможностях. Но особенности психологии, а иногда и физиологии все равно имеют значение. Правда, назвать женщин «слабым полом» в бизнесе не получится: и ежегодный рост числа успешных женщин-предпринимателей и топ-менеджеров это подтверждает.

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