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Нижегородец Алексей Семенов стал лицом дорого итальянского бренда
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Нижегородец Алексей Семенов стал лицом дорого итальянского бренда 

Нижегородская правда 5 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из социальной сетиНижегородец Алексей Семенов стал лицом дорого итальянского брендаАлексей Семенов — один из самых представителей Нижнего Новгорода в мире. Еще будучи студентом вуза он завоевал самую престижную в России телевизионную премию ТЭФИ за программу «Детский адвокат» (совместно с Алексеем Очеретиным и под руководством Нины Зверевой). Алексею тогда был всего 21 год.
Через шесть лет, уже будучи известным продюсером, он принял участие в шоу «Фабрика звезд — 2». Там же познакомился с певицей Еленой Темниковой, у молодых людей завязался роман, который привел к скоропалительной свадьбе, а потом — долгоиграющему разводу.
Сегодня он — генеральный продюсер одного из самых успешных украинских телеканалов.
Впрочем, пафосный итальянский бренд выбрал Алексея в качестве «лица фирмы» явно не за это. На сайте компании — слоган: «Красота спасет мир».
Сам же Алексей Семенов так отозвался о сотрудничестве с итальянцами на своей странице в Инстаграм: «Быть приглашённым в фотосессию для Brunello Cucinelli — большая честь, особенно тогда, когда ты далек от журнального идеала мужской красоты. Тогда, когда в твоих друзьях не миллионы подписчиков, и втирать под видом „нерекламы“ нечего. Ведь Brunello Cucinelli не вотрешь))) слишком тернист путь к ним)))»
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