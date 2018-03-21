Нижегородец Алексей Семенов стал лицом дорого итальянского бренда

Фото из социальной сетиНижегородец Алексей Семенов стал лицом дорого итальянского брендаАлексей Семенов — один из самых представителей Нижнего Новгорода в мире. Еще будучи студентом вуза он завоевал самую престижную в России телевизионную премию ТЭФИ за программу «Детский адвокат» (совместно с Алексеем Очеретиным и под руководством Нины Зверевой ). Алексею тогда был всего 21 год.

Через шесть лет, уже будучи известным продюсером, он принял участие в шоу «Фабрика звезд — 2». Там же познакомился с певицей Еленой Темниковой , у молодых людей завязался роман, который привел к скоропалительной свадьбе, а потом — долгоиграющему разводу.

Сегодня он — генеральный продюсер одного из самых успешных украинских телеканалов.

Впрочем, пафосный итальянский бренд выбрал Алексея в качестве «лица фирмы» явно не за это. На сайте компании — слоган: «Красота спасет мир».

Сам же Алексей Семенов так отозвался о сотрудничестве с итальянцами на своей странице в Инстаграм: «Быть приглашённым в фотосессию для Brunello Cucinelli — большая честь, особенно тогда, когда ты далек от журнального идеала мужской красоты. Тогда, когда в твоих друзьях не миллионы подписчиков, и втирать под видом „нерекламы“ нечего. Ведь Brunello Cucinelli не вотрешь))) слишком тернист путь к ним)))»