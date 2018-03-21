Ещё
Почему ненцев называли самоедами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему ненцев называли самоедами 

Кириллица 5 часов назад
Фото: Кириллица
На крайнем севере России, на стыке тундры и сурового Северного Ледовитого океана, испокон веков живут ненцы. Сами себя представители самого многочисленного из малочисленных народов Севера именуют «хасова», что значит человек, а в русской этнографической литературе встречается другое название — «самоеды».
С церковно-славянского языка это переводится как «людоеды».
Добровольное людоедство
Такого шокирующего этнонима ненцы удостоились после того, как антропологи познакомились с жестокими порядками, царившими в их обществе. Согласно записям учёных, сделанных из уст самих самоедов у них с древности существовал обычай людоедства, однако он носил добровольный характер.
Согласно преданиям почувствовавший упадок сил мужчина-ненец, понимая, что больше не может ходить на охоту и приносить пользу коллективу и семье, наказывал убить его и съесть ради счастливой жизни потомков.
Ослушаться старшего дети не могли, и в присутствии шамана совершался страшный ритуал отцеубийства, после которого все члены рода с трепетом и благоговением ели тело предка.
Сырое мясо
По сравнению с людоедством, пристрастие ненцев к поеданию сырого мяса и рыбы не кажется столь ужасающим, но, тем не менее, это нетипичный способ употребления пищи.
В календарный период с мая до середины августа, когда в местах обитания ненцев суровая зима сменяется относительно мягким межсезоньем, наступает пора забивания выращенных для нужд пропитания оленей.
В это же время ненцы, от мала до велика, могут полакомиться излюбленным национальным блюдом — сырой олениной. Убитый умелым ударом ножа в сердце олень выставляется на импровизированный стол, и каждый участник трапезы отрезает себе кусок мяса, макает его в тёплую кровь и с аппетитом лакомится любимым кушаньем.
Помимо мяса сохатого ненцы с удовольствием едят его сырую печень и почки, костный мозг и дыхательное горло, нижнюю губу и язык, сычуг и сердце, которые считаются деликатесами и при наличии в общине гостя эти части хлебосольно преподносятся ему.
Особым угощеньем являются оладьи, замешанные на оленьей крови, которую ненцы активно используют в свежем и замороженном виде.
Кстати, любовь ненцев к сырому окровавленному мясу объясняется не только культурными традициями, но и элементарной потребностью организма в питательных веществах и витаминах С и В2, в большом количестве содержащихся в оленине.
Это лакомство позволяет северянам не болеть цингой и заряжает организм энергией, необходимой, чтобы выжить в крайне сложных природных условиях.
Зимой место парного мяса занимает замороженная оленина, которая подаётся к столу в виде тонко нарезанных стружек, известных под названием строганина. Аналогично именуется блюдо из сильно замороженной рыбы, которое ненцы готовят по праздникам. В будни строганине они предпочитают «колотушку» — экстремально заледенелую рыбу, которая при ударе о твердый предмет разбивается на съедобные осколки.
Кроме того, ненцы едят вымоченное в воде мясо нерпы и медвежатину, но не употребляют в пищу чаек, считающихся у них священными птицами, и не питаются грибами, поскольку они служат пропитанием для оленей.
Оленьи рога
В рационе ненцев присутствует еще один эпатажный деликатес — молодые покрытые мехом оленьи рога. Ещё не ороговевшие, наполненные кровеносными сосудами хрящи, называемые пантами, опаливают над огнем, очищают и съедают.
Кроме того, панты идут на изготовление лечебных снадобий, которые помогают бороться с упадком сил.
Птичьи клювы-игрушки
Сброшенные оленями рога и клювы убитых птиц являются единственными игрушками ненецких малышей, даже и не подозревающих о существовании плюшевых мишек, роботов — трансформеров и всевозможных барби.
С самого раннего возраста приобщаемые к традиционному образу жизни ненецкие мальчишки носятся с оленьими рогами, изображая гонки, а к 7 годам уже умеют подготавливать упряжь, ездить на нартах и ловить арканом смирных сохатых.
Девочки в этом возрасте допускаются к исключительно женским делам, то есть разведению огня, заготовке воды и хвороста, а также к шитью. В перерывах между работой они играют с традиционной ненецкой куклой «нухуко», голова которой сделана из клюва гуся или утки, а туловище представляет собой лоскуты цветного сукна.
Для того чтобы можно было создать кукольную семью девчатам дарят «нухуко» обеих полов: игрушка с клювом гуся изображает мужчину, а утки — женщину.
Женщина — строитель
Кочующие с места на место ненцы живут в переносных жилищах — чумах, «строительство» которых входит в список привычных обязанностей местных женщин. Приученные с детства к тяжёлым работам ненки буквально за час могут возвести «стены» нового дома, состоящего из наклонных шестов, обтягиваемых шкурами оленей.
В основе любого чума лежит очажный круг, после поднятия которого на земле остаются его очертания, считающиеся входом в подземный мир, и каждая женщина-строитель знает, что ни при каких условиях второй раз ставить там чум нельзя.
Зачастую чум достается женщине в качестве приданого, и является эквивалентом зажиточности семьи, где выросла невеста. Несмотря на то, что по факту именно девушка считается хозяйкой чума, внутри него есть особая зона «си», куда вход ей воспрещен.
Всё дело в том, что там хранится священный ларец с амулетами покровителей рода, семейные реликвии, оружие и сбережения, прикасаться к которым может только мужчина.
Специально для женщины предусмотрено место «не», где она может предаваться нехитрым, но очень трудоёмким домашним делам, главным из которых является розжиг и поддержание очага. Поскольку мужчинам нельзя прикасаться к очажному шесту и крюку, чумохозяйка считается повелительницей огня, умеющей разговаривать с пламенем и делать пророчества по треску дров и цвету дыма.
Жертвоприношения язычников
Верящие в одушевленность всей природы традиционные ненцы задабривают силы природы жертвоприношениями: добрым духам отдается мясо белого оленя, злым — содержание его желудка или убитую собаку, а водным божествам достается упавший при рыбалке соплеменник, спасать которого запрещено. Однако если боги не исполняют просьб ненцев, они карают духов, переставая давать им пищу.
Суеверия
Согласно ненецким суевериям, детям ни в коем случае нельзя рыть землю, играть с водой и огнём, а мужчинам — заходить в чум в верхней одежде. Кроме того в ненецкой культуре запрещается петь за столом, доедать еду за стариками, помогать хозяйке убирать посуду и оставлять неперевернутыми пустые чашки.
День рождения ненцы празднуют только один раз, получая в подарок оленя, среди которых особо почитается тот, что белой масти: его не впрягают в нарты, а украшают лентами и защитными оберегами.
Загробная жизнь
Согласно ненецким поверьям, загробная жизнь является зеркальным отражением реальности, в которой усопший живет столько же лет, сколько до смерти. А поскольку в зазеркалье все наоборот, то в гроб с покойником кладут сломанное оружие, порванные вещи и перевернутые нарты, чтобы в новой жизни они приняли полезный вид.
Кириллица: последние новости
Какие травы нельзя заваривать мужчинам Эти народы хорошо переносят алкоголь Что пили вместо чая на Руси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам40
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение