Ещё
В Екатеринбурге выбрали лучший концепт Экспо-городка на ВИЗе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге выбрали лучший концепт Экспо-городка на ВИЗе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге были подведены итоги конкурса концепций лучшего ЭКСПО-городка на ВИЗе.
Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию стало Архитектурное бюро «Бешу и партнеры» (Франция), которое участвовало в проектировании ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае. Авторы этой концепции особое внимание уделили полифункциональности инфраструктуры, которая должна остаться в наследие жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Так, среди прочего, здесь предполагается создать музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых достижения человечества.
Второе место досталось архитектурной группе «Ин. Форм», (Екатеринбург). Концепцию создавала группа проектировщиков под руководством Тимура Абдулаева, занимавшего ранее пост главного архитектора Екатеринбурга и отлично знакомого с градостроительной концепцией уральской столицы.
На третьем месте — проектный институт «Арена» (Москва), который специализируется на спортивных объектах и принимал участие в создании проекта «Екатеринбург Арены», а также в строительстве сооружений в Сочи и других российских городах. Кроме того, проектный институт выступал соавтором при формировании концепции ЭКСПО-2020 в Дубае.
Напомним, «базовую» концепцию городка к Экспо-2025 презентовали на Сочинском инвестиционном форуме — ее главной особенностью была круглая трасса монорельса над Визовским прудом.
e1.ru: последние новости
«Это не религия, это про весну»: уральские мусульмане встретят Навруз «Я не такой богатый человек»: бабушка-сказочница из Екатеринбурга побывала в эфире Андрея Малахова Водится с внуком, готовит обед: у бабушки, которая жила в киоске на Птицефабрике, нашлись ещё 2 сына
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью9
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение