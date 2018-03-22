В Екатеринбурге выбрали лучший концепт Экспо-городка на ВИЗе

Сегодня в Екатеринбурге были подведены итоги конкурса концепций лучшего ЭКСПО-городка на ВИЗе.

Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию стало Архитектурное бюро «Бешу и партнеры» (Франция), которое участвовало в проектировании ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае. Авторы этой концепции особое внимание уделили полифункциональности инфраструктуры, которая должна остаться в наследие жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Так, среди прочего, здесь предполагается создать музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых достижения человечества.

Второе место досталось архитектурной группе «Ин. Форм», (Екатеринбург). Концепцию создавала группа проектировщиков под руководством Тимура Абдулаева, занимавшего ранее пост главного архитектора Екатеринбурга и отлично знакомого с градостроительной концепцией уральской столицы.

На третьем месте — проектный институт «Арена» (Москва), который специализируется на спортивных объектах и принимал участие в создании проекта «Екатеринбург Арены», а также в строительстве сооружений в Сочи и других российских городах. Кроме того, проектный институт выступал соавтором при формировании концепции ЭКСПО-2020 в Дубае.

Напомним, «базовую» концепцию городка к Экспо-2025 презентовали на Сочинском инвестиционном форуме — ее главной особенностью была круглая трасса монорельса над Визовским прудом.