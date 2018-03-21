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Фитоняшка рассказала, как добиться просвета между бедрами
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Фитоняшка рассказала, как добиться просвета между бедрами 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Мэдэлин Джорджетта открыла правду о том, как получила «супермодельные» ноги.
28-летний тренер известна не только своими потрясающими ногами с тем самым вожделенным просветом между бедрами, которого пытаются добиться все фитоняшки, но и авторским комплексом упражнений для тренировки ягодиц. Называется ее система «bubble butt» («попа, как мяч»).
Больше фото — по стрелке
Глядя на фото Мэделин, многие считают, что такие стройные бедра — заслуга фотошопа, а не самой девушки. Тренер решила рассказать, чем обязана такой фигуре, а заодно — предостеречь всех от бесполезных (а порой, и вредных) упражнений. «Подиумные модели сегодня вдохновляют женщин на опасные тренировки и жесткие диеты. Все хотят получить вожделенную фигуру — тонкие ноги с просветом выше колен», — говорит она.
«У всех нас разные формы тела, и разные размеры. Иногда у людей есть просвет между ногами, даже если они не занимаются фитнесом, а иногда — нет. Расскажу секрет, который вам некогда не откроет индустрия красоты: нет никакого упражнения, которое вы можете сделать, чтобы достигнуть пробела в бедрах».
То есть, если вы прорабатываете внутреннюю поверхность бедер (например, сводите ноги в тренажере), вы, по сути дела, занимаетесь наращиванием мышц в этой области. «Когда вы качаете мышцы, они растут, становятся больше. Поэтому, „построив“ эти мыщцы, вы, наоборот, уменьшите просвет между ногами», — говорит Мэделин.
Она объяснила, что есть только три способа получить такой «пробел» — генетика, форма бедер и… поза, в которой вы стоите или ракурс, в котором вас снимают на камеру. «Чаще всего люди, у которых есть просвет между бедер, просто родились с ним. Моя фигура — это просто генетика. И когда я была на 10 кг тяжелее, и когда весила на 5 кг легче, мой просвет был со мной. А вот у моей подруги, которая худее меня, такого просвета никогда не было — просто форма ног другая». Что же делать? Джорджетта советует не отчаиваться, и тренироваться правильно, чтобы ваша фигура была стройной и подтянутой. Ну, а если вам очень хочется соответствовать модному тренду в Instagram, попробуйте просто найти удачную позу для фото. Для этого достаточно просто поставить ноги не плотно вместе, а примерно на ширине плеч, и отвести ягодицы назад.
Но при этом фитнес-тренер наставивает на том, что не поощряет эту тенденцию. Она считает, что каждая девушка должна ценить свою индивидуальность и любить себя настоящую. Между прочим, именно так делают многие звезды, у которых совсем неидеальные ноги. Может быть, стоит взять пример именно с них?
Звезды с самыми некрасивыми ногами
Сара Джессика Паркер
Кира Найтли
Анджелина Джоли
Рианна
Ева Мендес
Кэти Холмс
Бейонсе
Риз Уизерспун
Марго Робби
Кристина Агилера
Алиша Киз
Пэрис Хилтон
Джулия Робертс
Кейт Босуорт
Лейтон Мистер
Лиа Мишель
Анастасия Гриффит
Мишель Докери
Памела Андерсон
Сьюзан Сарандон
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