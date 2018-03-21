Фитоняшка рассказала, как добиться просвета между бедрами

Мэдэлин Джорджетта открыла правду о том, как получила «супермодельные» ноги.

28-летний тренер известна не только своими потрясающими ногами с тем самым вожделенным просветом между бедрами, которого пытаются добиться все фитоняшки, но и авторским комплексом упражнений для тренировки ягодиц. Называется ее система «bubble butt» («попа, как мяч»).

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Глядя на фото Мэделин, многие считают, что такие стройные бедра — заслуга фотошопа, а не самой девушки. Тренер решила рассказать, чем обязана такой фигуре, а заодно — предостеречь всех от бесполезных (а порой, и вредных) упражнений. «Подиумные модели сегодня вдохновляют женщин на опасные тренировки и жесткие диеты. Все хотят получить вожделенную фигуру — тонкие ноги с просветом выше колен», — говорит она.

«У всех нас разные формы тела, и разные размеры. Иногда у людей есть просвет между ногами, даже если они не занимаются фитнесом, а иногда — нет. Расскажу секрет, который вам некогда не откроет индустрия красоты: нет никакого упражнения, которое вы можете сделать, чтобы достигнуть пробела в бедрах».

То есть, если вы прорабатываете внутреннюю поверхность бедер (например, сводите ноги в тренажере), вы, по сути дела, занимаетесь наращиванием мышц в этой области. «Когда вы качаете мышцы, они растут, становятся больше. Поэтому, „построив“ эти мыщцы, вы, наоборот, уменьшите просвет между ногами», — говорит Мэделин.

Она объяснила, что есть только три способа получить такой «пробел» — генетика, форма бедер и… поза, в которой вы стоите или ракурс, в котором вас снимают на камеру. «Чаще всего люди, у которых есть просвет между бедер, просто родились с ним. Моя фигура — это просто генетика. И когда я была на 10 кг тяжелее, и когда весила на 5 кг легче, мой просвет был со мной. А вот у моей подруги, которая худее меня, такого просвета никогда не было — просто форма ног другая». Что же делать? Джорджетта советует не отчаиваться, и тренироваться правильно, чтобы ваша фигура была стройной и подтянутой. Ну, а если вам очень хочется соответствовать модному тренду в Instagram, попробуйте просто найти удачную позу для фото. Для этого достаточно просто поставить ноги не плотно вместе, а примерно на ширине плеч, и отвести ягодицы назад.

Но при этом фитнес-тренер наставивает на том, что не поощряет эту тенденцию. Она считает, что каждая девушка должна ценить свою индивидуальность и любить себя настоящую. Между прочим, именно так делают многие звезды, у которых совсем неидеальные ноги. Может быть, стоит взять пример именно с них?

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