Кенсингтонский дворец официально объявил об уходе Кейт Миддлтон в декретный отпуск

Накануне состоялся последний рабочий выход Кейт Миддлтон в свет перед началом ее декретного отпуска. О том, что герцогиня Кембриджская планирует посвятить следующие полгода своей жизни семье, а не официальным обязанностям, сообщил представитель Кенсингтонского дворца. Это значит, что к работе в качестве представителя королевской семьи Кейт Миддлтон вернется только осенью.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 22 Мар 2018 в 12:15 PDT Тем не менее, герцогиня не планирует все это время вообще никуда не выходить. Так, согласно планам, Кейт планирует обязательно посетить свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Влюбленная пара уже направила приглашения своим гостям, а фото этих приглашений уже появились в Сети.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 22 Мар 2018 в 10:46 PDT Кроме того, сообщается, что Кейт Миддлтон 9 июня заглянет и на военный парад Trooping the Colour, который по традиции проходит ежегодно в честь официального дня рождения Королевы. Однако, все эти визиты, конечно, не будут рабочей обязанностью Кейт, а скорее данью уважения ее королевской семье.

Сегодняшние публичные выступления герцога и герцогини Кембриджских станут последними перед тем, как Ее Королевское Высочество возьмет отпуск по беременности и родам,

сообщил представитель Кенсингтонского дворца в последний рабочий день Кейт.

В четверг, 22 марта, Кейт и Уильям вместе встретились с попечителями и подопечными благотворительной организации SportsAid. Уильям даже попытался поиграть со спортсменами в баскетбол в инвалидной коляске.

The Duke has a go at wheelchair basketball — and scores! 🏀 pic.twitter.com/AkLhdumhYB— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.

После спортивного утра Кейт и Уильям отправились в Общественный центр святого Луки, где приготовили блюда для Большого обеда Содружества Наций.

Next, at St Luke's Community Centre, Their Royal Highnesses take part in preparations for a #CommonwealthBigLunch. All today’s recipes have come from Commonwealth countries! pic.twitter.com/NIEEJRdedX— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.

Напомним, в начале сентября прошлого года было официально заявлено, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Вначале Кейт страдала от токсикоза, но вскоре все прошло и она вновь начала активно участвовать в светских мероприятиях. Пока принц Уильям и его жена воспитывают двоих детей. Их сын Джордж Александр Луи родился в 2013 году, а дочь Шарлотта Елизавета Диана появилась на свет в 2015 году.

Фото: Instagram / @kensingtonroyal

