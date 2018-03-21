Госдума поставила знак неравенства между браком и сожительством

Напомним, инициатор законопроекта предлагал ввести понятие «фактические брачные отношения» — не зарегистрированный союз мужчины и женщины, которые живут вместе в течение пяти лет (или двух при наличии общего ребенка) и ведут общее хозяйство, пишет «Свободная Пресса». Этот статус наделял бы пару правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством, а нажитое парой имущество признавалось бы их совместной собственностью.

Главы думского комитета, отклонившего проект, Павел Крашенинников , отметил, что даже в зарегистрированном браке может не наблюдаться подобных признаков.

В эфире НСН известный общественный деятель Мария Арбатова ранее отметила, что инициатива сенатора не имеет юридического смысла.

«Мне подобное предложение кажется совершенно бессмысленным. На основании чего эти годы будут доказываться? Свидетельских показаний, камер видеозаписи? Я еще могла бы понять, если бы речь шла о защите прав детей в этой ситуации. Но взрослые самостоятельные люди в состоянии зарегистрировать брак, если они рассчитывают на то, чтобы потом было что получать по разделу имущества», — отметила общественный деятель.

Барановская : Сожительство давно пора узаконить

В свою очередь, телеведущая Юлия Барановская в эфире НСН поддержала эту инициативу — бывший гражданский муж, футболист Андрей Аршавин оставил ее и троих общих детей после нескольких лет сожительства.

«Я считаю, что это очень нужно. Я сама в определенный момент своей жизни очень сильно пострадала от того, что мой брак был не зарегистрирован и длился он на протяжении 11 лет. В итоге все совместно нажитое имущество осталось моему бывшему — даже супругом его не назовешь — сожителю. Женщина, родив несколько детей в незарегистрированных отношениях, после развода может остаться ни с чем и ее дети тоже», — считает Барановская.

По данным Росстата, за последние пять лет сократилось число женщин, которые хотят официально оформить брак. А с 2015 по 2017 год почти в 40 процентах случаев отношения не были зарегистрированы в ЗАГСе.