Екатерина и Александр Стриженовы впервые станут бабушкой и дедушкой 

Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой и актера Александра Стриженова скоро впервые станет мамой. Об этом знаменитая пара сообщила в эфире шоу Ивана Урганта на Первом канале. Пополнение в звездной семье случится в 2018 году. Правда, более точную дату Екатерина и Александр предпочли не называть. Секрет был раскрыт, когда Иван Ургант спросил у Стриженовых про их старшую дочь Анастасию. Екатерина призналась, что у них прекрасный зять и передала ему привет. Затем Иван Ургант заметил, что еще очень молодые внешне и внутренне Екатерина и Александр могут скоро впервые стать бабушкой и дедушкой и попытался узнать у пары, насколько они оказались бы готовы к такому повороту событий. В результате, Екатерина и Александр загадочно заулыбались и попросили Ивана задать более точный вопрос. «Когда вы станете бабушкой и дедушкой?», — тут же откликнулся телеведущий.
В 2018 году,
ответил Александр Стриженов.