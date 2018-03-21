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Истинная палеодиета — это в основном рыба
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Истинная палеодиета — это в основном рыба 

Medaboutme.ru 4 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
Шведские ученые из Университета города Лунда считают, что современные представления о палеодиете не совсем верны. Ее приверженцам следует значительно увеличить долю рыбы в своем рационе.
Модная ныне палеодиета подразумевает, что древние пещерные люди времен палеолита питались в основном овощами, фруктами, ягодами, орехами, кореньями, и изредка им удавалось добыть небольшое количество постного мяса. Современные приверженцы палеодиеты избегают молочных продуктов и предпочитают низкоуглеводное питание с большим количеством овощей.
Чтобы проверить эту теорию, ученые проанализировали кости 82 скелетов, возраст которых составляет от 10,5 до 7,5 тысячи лет, а также костные останки, обнаруженные на месте поселений — в частности, и съеденных животных.
Они пришли к выводу, что 50-60% рациона у людей палеолита составляла рыба — именно из нее наши предки получали основную массу белка. А вот орехи, грибы и ягоды давали им лишь 3% от необходимого количества белка.
В основном, доисторические люди употребляли в пищу рыбу из семейства карповых, окуня, щуку, налима, а жители морских побережий также включали в рацион треску, сельдь, пикшу и камбалу. Еще 10% белковых компонентов люди палеолита добывали из мяса тюленей и иных морских млекопитающих, и, наконец, источником 37% белка было мясо наземных млекопитающих — оленей и кабанов. На островах, где самыми крупными млекопитающими были зайцы, доля рыбы и тюленей в рационе увеличивалась.
То, что рыбалка в жизни людей палеолита играла такую значимую роль, меняет точку зрения на питание наших предков и, по идее, должно изменить и принципы палеодиеты, если уж придерживаться идеи питаться, как доисторические люди. Возможно, это поможет снизить частоту проявления таких побочных эффектов палеодиеты, как диарея, слабость и головные боли.
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