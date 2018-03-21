Ещё
Ариана Гранде готовится стать мамой?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ариана Гранде готовится стать мамой? 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Фанаты Арианы Гранде (Ariana) заподоздрили, что девушка не просто так перестала появляться в социальных сетях. Многие уверены — певица использует ту же статегию, что и Кайли Дженнер (Kylie), чтобы… скрыть свою беременность!
Последнее сообщение в соцсетях Ариана оставила аж января. «До встречи в следующем году», — написала она в своем профиле в.
Однако анонимный источник заверил журналистов, что все слухи о беременности Ари в корне не верны: «Она просто хочет сделать паузу в использовании соцсетей. Она не ждет ребенка от Мак Миллера (Mac)». По словам инсайдеров, «Ариана и Мак очень счастливы вместе. Но пока они просто наслаждаются жизнью и не планируют заводить детей. Для начала они решили сконцентрироваться на работе».
Так что из нового в жизни Арианы пока — только выход нового альбома. Но и его мы ждем с нетерпением, не правда ли?
Popcake.tv: последние новости
Секреты фитнес-тренировок Дакоты Джонсон для «50 оттенков свободы» Джастин Бибер ушел в запой после разрыва с Селеной Джиджи Хадид устала терпеть выходки Зейна Малика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам40
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение