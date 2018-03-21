Ариана Гранде готовится стать мамой?

Фанаты Арианы Гранде (Ariana) заподоздрили, что девушка не просто так перестала появляться в социальных сетях. Многие уверены — певица использует ту же статегию, что и Кайли Дженнер (Kylie), чтобы… скрыть свою беременность!

Последнее сообщение в соцсетях Ариана оставила аж января. «До встречи в следующем году», — написала она в своем профиле в.

Однако анонимный источник заверил журналистов, что все слухи о беременности Ари в корне не верны: «Она просто хочет сделать паузу в использовании соцсетей. Она не ждет ребенка от Мак Миллера (Mac)». По словам инсайдеров, «Ариана и Мак очень счастливы вместе. Но пока они просто наслаждаются жизнью и не планируют заводить детей. Для начала они решили сконцентрироваться на работе».

Так что из нового в жизни Арианы пока — только выход нового альбома. Но и его мы ждем с нетерпением, не правда ли?