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Новый выход Мел Би: солистка Spice Girls в куртке Spice Girls
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Новый выход Мел Би: солистка Spice Girls в куртке Spice Girls 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Слухи о воссоединении Spice Girls ходят уже месяц: говорят, что все участницы группы уже подписали контракт и планируют отправиться в недолгий тур по Америке и Англии, чтобы спеть все свои хиты.
А Мел Би даже заявила, что группа выступит на свадьбе принца Гарри (33) и Меган Маркл (36). Видимо, Мел так воодушевлена грядущим воссоединением, что и наряды выбирает тематические. Недавно папарацци сфотографировали ее в розовой куртке с надписями Spice Girls и Ziga Zig Ha (а это слова из их хита Wanna Be).
Миленько!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-mel-bi-solistka-spice-girls-v-kurtke-spice-girls/
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