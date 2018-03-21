Новый выход Мел Би: солистка Spice Girls в куртке Spice Girls

Слухи о воссоединении Spice Girls ходят уже месяц: говорят, что все участницы группы уже подписали контракт и планируют отправиться в недолгий тур по Америке и Англии, чтобы спеть все свои хиты.

А Мел Би даже заявила, что группа выступит на свадьбе принца Гарри (33) и Меган Маркл (36). Видимо, Мел так воодушевлена грядущим воссоединением, что и наряды выбирает тематические. Недавно папарацци сфотографировали ее в розовой куртке с надписями Spice Girls и Ziga Zig Ha (а это слова из их хита Wanna Be).

Миленько!

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