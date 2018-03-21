Мартини было лишним: королева Елизавета II оскорбила свою невестку

Ни для кого не секрет, что Елизавета II враждебно настроена по отношению ко второй жене своего сына Чарльза — Камилле. Совсем скоро в свет выйдет книга писателя Тома Бауэра , в которой подробно раскрываются все конфликтные ситуации, которые происходили между королевой и ее невесткой.

С некоторыми отрывками из книги журналисты уже успели ознакомиться. Как оказалось, однажды выпив несколько бокалов мартини, Елизавета II оскорбила Камиллу, назвав ее безнравственной женщиной.

Она сказала Чарльзу, что не будет потворствовать его прелюбодеянию и не простит Камиллу за то, что та не оставила его одного после расставания с Дианой. По мнению королевы, отношения супругов еще могли наладиться. Елизавета II также отметила, что не желает иметь ничего общего с этой «злой женщиной».

Западные СМИ: принц Гарри решил, что не будет заключать брачный договор с Меган Маркл

Напомним, что путь принца Чарльза и Камиллы к алтарю был весьма драматичным. Хоть официально Елизавета II дала добро на этот брак, своей невестке она не была рада. Свадьба влюбленных состоялась 9 апреля 2005 года в часовне Святого Георгия, где в скором времени клятвами обменяются принц Гарри и Меган Маркл.