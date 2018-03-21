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Жители Гончарово жалуются на воду фекального цвета
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Жители Гончарово жалуются на воду фекального цвета 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Недовольство жителей Гончарово Выборгского района Ленобласти водой, которая течёт из крана, достигло предела. Пост в городском сообществе Выборга даёт понять, что проблема действительно существует и она серьёзна.
Жительница Гончарово Юлия Дьяченко опубликовала в выборгском городском сообществе ВКонтакте пост с фотографиями того, какой водой им приходится умываться и ежедневно пользоваться. Помимо того, что вода по консистенции несколько более вязкая и густая, чем должна быть, она имеет ржавый запах и оставляет за собой полосы фекального цвета.
Корреспондент ivbg.ru попробовал сперва получить ответ на вопрос о том, кто виноват в этом и что делать в Выборгском водоканале, однако там ответили, что за это несёт ответственность Гончаровское отделение. В Гончаровском водоканале трубку не сняли после трёх попыток дозвониться.
Наше издание будет следить за состоянием воды в Гончарово и попробует разобраться в причинах этого.
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