Недоношенных малышей в Нижнем Новгороде спасают с помощью «28 петель»

В Нижнем Новгороде появились феи. Распознаются по волшебным палочкам в обеих руках, они же — вязальные спицы. Колдуют над клубками шерсти. Получаются крошечные носочки, шапочки, варежки. Они для других участников этой доброй истории — торопыжек. Так называют малышей, поторопившихся появиться на свет, — недоношенных. С первых секунд рождения за их жизни борются врачи. Теперь — при участии фей.

Первый гардероб

Феями называют друг друга мастерицы в клубе «28 петель» — именно столько нужно набрать на спицах, чтобы связать носочек для крохи весом не более килограмма. А бывает и меньше — врачи в Нижегородской области сегодня могут выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов, то есть в шесть раз меньше обычного…

Каждый такой случай — испытание и для родителей, и для малыша. Мама двоих детей Ирина рассказывает о рождении старшего сына, появившегося раньше срока:

— Вспоминаешь, как страшный сон. Ребёнка увезли из роддома на третьи сутки, а я осталась… Сходить с ума… А папа и вовсе не видел сына. Помню, как уходили из роддома через приёмный покой, а не с главного входа — с цветами и шариками, как встречали Новый год без нашего сыночка, как каждое утро делала СМС-рассылку папе, бабушкам, дедушкам, на сколько граммов поправился кроха с вечера, как ждали выписки домой… Было очень тяжело.

Тёплые стерильные пелёнки, столик с подогревом, кувез — первый маршрут торопыжки. Крошечный организм ещё не может сам поддерживать температуру тела. Ему очень нужно тепло. Энергии пока так мало, и она должна идти только на рост и развитие, не отвлекаясь на согревание тельца.

— И кроме постоянной температуры в кувезе нужна такая маленькая деталь, как носочки, варежки, жилетки, пледы. И конечно, шапочки — у недоношенных малышей 50 процентов тепла теряется через головку, -— объясняет Татьяна Ромашова , объединившая фей вокруг себя в Нижнем Новгороде.

Розовое на белом

Татьяна, выпускница кадетского корпуса, служит в полиции, она — участковый. Говорит, что всегда хотела быть полезной людям, вот и выбрала такую профессию. Но сейчас Таня временно работает исключительно мамой — сыну год и восемь месяцев.

— Недоношенный малыш — это не моя личная история, но как мама и просто неравнодушный человек я не могла остаться в стороне от такой проблемы как выхаживание недоношенных деток. Они так нуждаются в помощи. И их мамы тоже — им непросто, — объясняет наша героиня.

Татьяна говорит, что вяжет с шести лет — бабушка Галина Васильевна научила. Случайно узнав о благотворительном проекте, охватившем уже десятки городов в России, Казахстане, Белоруссии, Украине, Татьяна немедленно взялась за спицы и кинула клич в соцсетях: присоединяйтесь! Так полгода назад в Нижнем Новгороде тоже появился клуб «28 петель».

Активных и постоянных фей пока около 30. Кто-то приносит готовые вещи или просто передаёт мотки пряжи, кто-то приходит на встречи, где мастерицы вяжут все вместе.

— У моих соседей дочка родилась недоношенной, — рассказывает Ирина Родионова , мама троих детей. — Я знаю, что у мам таких деток столько забот и они в таком стрессе, что не до вязания. А я такой человек: если могу — помогаю. Мы вяжем и словно вплетаем свои мысли — пусть они тоже греют крох, как носочки, и успокаивают, как игрушки.

— Эти вещи нужны и малышам, и их мамам — психологически, — добавляет Лидия Щенникова. — Женщине в такой ситуации важно чувствовать, что кто-то думает о ней, поддерживает, что-то делает для неё и малыша. И потом представьте: белые стены в больнице и вдруг — ярко-розовая шапочка, зелёные носочки. Это улучшает настроение, укрепляет надежду. Врачи присылают фото крох в кувезах и в связанных нами вещичках. Сознаёшь, что делаешь что-то полезное. Это здорово.

Не деньгами, а клубками

Феи несут вязание для торопыжек в нижегородские больницы — областную детскую клиническую, детскую городскую № 1, в «Айболит», а также в Дзержинский перинатальный центр. В прошлом году, с сентября по декабрь, передали 321 вещь, в этом — уже 294. И готова очередная партия — более 150 вещичек.

— Прекрасно, когда люди откликаются, — говорит Татьяна Ромашова. — Вот, посмотрите: передали клубок шерсти, которую бабушка пряла вручную. Настоящий раритет. Но мы рады, даже когда нам приносят просто остатки мотков пряжи. Было очень трогательно, когда моя тётя, которая тоже вяжет, рассказала о нашем проекте своему знакомому, и тот тут же поехал и купил нам пряжи на 2000 рублей. Подчеркну, что помощь деньгами мы не принимаем.

На торопыжкин комплект, в который входят шапочка, носочки, варежки, жилет, одеялко, нужно всего два мотка шерсти — 200 граммов. В последнее время феи также стали вязать вещи для отказничков (для них же они на свои деньги покупают и передают подгузники).

Для торопыжек — шерсть, а если под рукой оказываются другие нитки, из них вяжут квадраты 10 на 10 сантиметров. Когда фрагментов накопится много, феи думают составить из них пледы и передать в дома престарелых. Может быть, у тех, кто присоединится к проекту, появятся и ещё какие-то идеи.