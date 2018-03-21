Преимущества ношения однодневных линз

Польза от ношения однодневных линз велика: они спасают людей с аллергией со стороны глаза (чего не могут сделать линзы длительного ношения) и помогают людям там, где уход за линзами длительного ношения невозможен. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о линзах однодневного ношения для людей, у которых встречаются аллергические реакции глаз на посторонние воздействия. Частая причина обращения к линзам «однодневкам» — сезонная аллергия, вызванная весной. В то время как расцветают травы и деревья, города наполняются ароматом лип и желтыми цветочками мать-и-мачехи, люди подверженные аллергическим реакциям страдают. В ответ на проявления весны появляется зуд и отек век, покраснение век или конъюнктивит глаза, образуются на глазном яблоке фолликулы или сосочки на конъюнктиве. Это всё вызывает ощущение дискомфорта, а при отсутствии ухода (и ношении старых линз) возможно снижение зрения и проявление краевого кератита (изъязвления роговицы). Людям, подверженным данному явлению приходится менять линзы чаще, чем обычно или использовать очки. Но можно использовать и линзы ежедневной замены, что будет благоприятным фактором для глаз, так как каждый день человек одевает чистую, только что из упаковки линзу, он исключает возможности токсико-аллергических реакций на белковые отложения или раствор. Неиспользование для подверженных токсико-аллергических реакций линз продолжительного ношения объясняется следующей причиной. На линзе за день ношения оседает пыль, что смешивается со слизью (муцином), белками и липидами. Эти компоненты находятся в слезах, которые омывают линзы. Слеза, её качество и количество, зависят от многих факторов. Растворы после некоторого срока ношения не способны справится с белковыми и прочими отложениями и вследствие этого возникают аллергические реакции. С другой стороны, иногда сами растворы являются причиной аллергии. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.