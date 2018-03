Какие традиции Ноуруза претерпели изменения в веках?

В период правления Насир-ад-Дин Шаха Каджара (вторая половина XIX века — прим. пер.) прибывающие в Персию иностранцы неоднократно участвовали в праздновании традиционного иранского Нового года, Ноуруза, и даже вмешивались в церемонии (для них это было нечто вроде оккультизма), из-за чего некоторые связанные с праздником обычаи изменились. В частности, обычай новогодней трапезы. О некоторых произошедших в праздновании Ноуруза изменениях рассказал собеседник информагентства «Исна» эксперт Хушанг Джавид. Текст беседы приводим здесь и мы. Прежде всего Джавид пояснил, что одним из заметных изменений, коснувшихся традиций новогодней трапезы, стало появление на праздничном столе красной рыбки в миниаквариуме. И, по его словам, это изменение восходит как раз к эпохе династии Каджаров. И о красной рыбке ничего не говорится в посвященных доктрине празднования Ноуруза древних текстах. Да и сейчас, если вы спросите о праздновании Ноуруза у наших соотечественников, придерживающихся древнего верования зороастризма, рассказывает Хушанг Джавид, они ничего не скажут вам о красной рыбке. Тем не менее она присутствует среди обязательных предметов (семи предметов, названия которых начинаются с буквы «син», или «хафт син» на фарси), выставляемых на новогодний стол.

Точно также приезжавшие в Персию французы привнесли обычаи различных видов игр вокруг огня, которые обычно проводятся в ближайшую среду, примерно спустя две недели после новогодней ночи. Произошло это также в эпоху Каджаров, добавляет Джавид. До этого в народе существовал обычай разводить большой костер и играть вокруг него. Это тоже было частью празднования Нового года. Позднее традиция обогатилась различными инокультурными компонентами.

Наш эксперт, рассказывая о том, что иранцы до сих пор выставляют на новогодний стол (как и на свадебный) чашу с водой, в которой плавает апельсин, так объяснил причины появления этой детали празднования. Еще до того как иранцы осознали, что Земля круглая, они догадывались об этом и том, что Земля не одинока во всей огромной Галактике. О плавающем в воде апельсине как загадочном символе имеется множество рассказов, с ним связано много тайн. Одна из загадок связана с тем, что апельсин считается плодом дружбы и любви, именно из-за того запаха и аромата, который он дает, находясь в воде. Знаменитые иранские поэты часто упоминали апельсин в своих стихах и двустишиях.

Сама вода, продолжает Джавид, — это также одно из благ, которыми Господь наделил человечество, чтобы оно могло выжить, поэтому люди пользуются водой с самыми разными целями. В день весеннего равноденствия (на которой и приходится Ноуруз, то есть на 21 марта) Земля словно завершает свой годовой цикл. И люди считали, что Земля как бы рождается заново и начинает новый цикл. Поэтому они бросали в воду апельсин, яблоко или гранат, и вращение плодов в воде уподоблялось вращению Земли.

Молоко также непременно выставляется на новогодний стол зороастрийцами как одна из благодатей. Рассказывая об этом, наш гость добавил, что мы сами часто неверно истолковываем ту информацию, которую несет нам наша культура, и еще меньше тех, кто мог бы предостеречь нас от наших ошибок и предубеждений, связанных с ней. Первым блюдом, которое человечество приготовило, используя пшеницу, стало «саману» (солод, готовящийся из соков, отжимов созревающей пшеницы), его тоже стали выставлять (как еще одни вид божественного благословения) на новогодний стол. Некоторые виды солода можно употреблять даже в сухом виде.

Для сервировки стола, продолжает эксперт, использовались и сухофрукты, сейчас их нередко заменяют свежими фруктами. Помимо «хафт сина», у нас еще есть «хафт шин» или «хафт чин» (буквально, на фарси, «семь плодов» или предметов, названия которых начинаются на букву «шин») — так на столе появляется еще и патока (на фарси «шербет») и ее различные виды. У новогоднего и свадебного стола (который тоже символизирует обновление или начало новой жизни) есть много общего — на обоих в обязательном порядке выставляются пророщенная зелень (обычно овес), мед, вода и зеркало.

Джавид рассуждает о том, что ни в какой другой стране мира нет такого разнообразия религий и традиций, которые в то же время сформировали единство: «У нас в стране существует единство, которого, пожалуй нет, ни в одной стране мира — оно наднациональное и надрелигиозное, что очень важно. У нас в стране Ноуруз чтут и отмечают и зороастрийцы, и народ священной религии (ислама). Туркмены, согласно их религиозным особенностям, Ноуруз отмечают довольно скромно. Но в других районах нашей страны проводятся более масштабные национальные фестивали, и это приобретает все большую силу».

В национальных традициях есть некие особенности, которые приобретают глобальную силу: они охватывают весь мир, и на них смотрят, как бы вне чисто религиозных правил и установок. И мы также не можем говорить о том, чтобы наши священные (шиитские) имамы смотрели бы на традиции Ноуруза как на что-то ложное и ошибочное. И имам Джафар Садык (мир Ему), и Пророк (да будет доволен им Всевышний), и имам Али (мир Ему), и имам Реза (мир Ему), — они все реагировали на Ноуруз очень возвышенно, красиво и отстраненно, и их установления (относительно праздника) были глубоко продуманы, неспешны, и приняты они были после долгих размышлений. Сегодня традиции Ноуруза, после мусульманских, стали грандиозными ритуалами, и традиция эта, также как и чисто религиозные обряды, не прекращается, она идет вместе с ними, а не вопреки им.

Исследователь также отмечает, что традиций, связанных с проведением новогоднего праздника, довольно много, какие-то из них больше подверглись влиянию ислама, какие-то — меньше. Однако главное в них — это надежда и вера в будущее, что всегда приходит с наступлением Нового года. Не сомневайтесь: покуда иранцы соблюдают все традиции, связанные с Ноурузом, будет и вера в грядущее, и она будет высока. Ведь все семьи, даже и те, достаток и финансовое благополучие которых сегодня невелики, выполняют традиционную предновогоднюю уборку в доме, поскольку с Новым годом всегда связаны определенные надежды.

Покуда есть эти традиции, есть в каждом из нас и то, что помогает нам ощущать себя иранцами, продолжает исследователь. Именно это дает иранцу дополнительную веру и надежду на будущее. Традиции и обычаи иранской культуры приучают к таким качествам, как единодушие, солидарность, национальное единство, чувство благодарности за те блага, которые дает нам Всевышний, и это исключительно важно сегодня.