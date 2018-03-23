14-летний Илья Малов снова пропал в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно информации, в минувшую субботу, 17 марта, подросток вышел из дома на Московском шоссе и не вернулся.

Мальчик ростом 141 сантиметр, худощавого телосложения. Его волосы короткие, светло-русые, глаза голубые.

Пропавший был одет в вязаную серую шапку, темно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и серые кроссовки с оливковыми вставками.

Любую информацию о местонахождении Ильи просят сообщать по каналу связи 102 или по телефону волонтеров: 8 (831) 291-51-51.

Напомним, поиски Ильи Малова развернуты в Нижнем Новгороде уже в шестой раз. Последний случай его исчезновения был в ноябре.

Фото: ПСО «Волонтер»