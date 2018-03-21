Королева Елизавета II назвала жену принца Чарльза Камиллу «безнравственной женщиной» 

Совсем скоро на полках британских книжных магазинов появится творение журналиста Тома Бауэра — книга, посвященная британской королевской семье. Отрывки из произведения, которому уже пророчат судьбу бестселлера, были на днях опубликованы в прессе. В них автор заостряет внимание на сложных отношениях Елизаветы II и жены ее старшего сына Чарльза Камиллы Баркер Боулз.
Как пишет Бауэр, после трагическо гибели своей первой супруги принцссы Дианы, Чарльз обратился к матери с просьбой принять его давнюю возлюбленную Камиллу, но встретил решительный отпор. Бауэр утверждает, что после нескольких бокалов мартини королева жестко заявила сыну, что не будет потворствовать его прелюбодеянию и никогда не простит Камиллу, которую считает виновницей его развода с Дианой. Королева заявила, что не хочет иметь с избранницей сына ничего общего и, как утверждает журналист, назвала ее «безнравственной женщиной».
Но не только Елизавета II не одобряла отношений принца Чарльза с Камиллой. Бабушка наследника престола, королева-мать, тоже не была в восторге от романа внука. В 2005 году принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, наконец, поженились, но и тогда Елизавета II не изменила своего мнения. Она не пришла на свадьбу сына, а в дальнейшем не приглашала Камиллу на официальные приемы. Примиряющим моментом для отношений в королевской семье явилось церковное благословение, полученное супругами в церкви св. Георга Виндзорского замка от архиепископа Кентерберийского.