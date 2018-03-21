После простуды матери 6 детей отрезали ноги и руки

Мать шестерых детей потеряла ноги и руки после того, как подхватила обычную простуду. Со временем этот вирус трансформировался в смертельно опасную пневмонию. Жительница штата Юта Тиффани Кинг в середине января была срочно доставлена в больницу после того, как среди ночи у неё начались серьезные проблемы с дыханием. Через некоторое время женщина погрузилась в кому, у неё диагностировали вирусную и бактериальную пневмонию, которая трансформировалась в сепсис. Состояние пациентки было настолько тяжелым, что врачи давали ей не более 15% шансов на выживание. Когда Тиффани всё-таки очнулась после комы в конце месяца, ей сообщили о том, что хирургам придется ампутировать обе ноги и обе руки из-за тяжёлого заражения крови. Вскоре эту операцию провели, и теперь, почти два месяца спустя, Тиффани проходит через физиотерапию. А сама женщина думает о свадьбе, которая запланирована на октябрь этого года.

Вместе со своим женихом у Тиффани шестеро детей в возрасте от 4 до 27 лет. При этом трое — ее родные, отцом двоих является ее жених, и еще один ребенок усыновлен ими обоими. Вскоре после 20 лет Тиффани прошла через ДНК-тест, который показал, что у нее имеется ген сразу нескольких типов артритов под названием анкилозирующий спондилит, который воздействует на позвоночник и крупные суставы в теле. Для профилактики женщина принимала иммуносупрессоры, ослабившие её иммунитет. В середине января у Тиффани появилась вроде бы обычная простуда, но через некоторое время она уже с трудом дышала, так что жених отвёз женщину в клинику. Пневмония представляет собой инфекцию, вызывающую воспаление лёгких, а наиболее частой ее причиной являются бактерии или вирусы. В организме Тиффани имелись обе этих причины. Вирусная пневмония атакуют легкие и вызывает отёки, которые блокируют приток кислорода, увеличивая вероятность развития бактериальной пневмонии, которая инфицирует легкие и приводит к воспалением альвеол в легких, наполняющихся жидкостью. Комбинация из отёков и той самой жидкости в легких объясняет проблемы с дыханием. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)