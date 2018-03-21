Ещё
Психбольная жительница Великого Новгорода хотела стать в Петербурге эстрадной певицей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психбольная жительница Великого Новгорода хотела стать в Петербурге эстрадной певицей 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», девушка приехала в Северную столицу на попутках. В Петербурге она хотела стать эстрадной певицей.
20 марта девушка обратилась в местное отделение МВД. Выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске, как психически больная. Как выяснили МВД, она сбежала из специального учреждения. Девушку положили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.
Ранее пациент психиатрического диспансера Петербурга «заминировал» Красную площадь. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о готовящемся покушениии на президента РФ Владимира Путина. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что телефонным террористом оказался пациент психдиспансера.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Роспотребнадзор нашел нарушения на 81 % объектов легкой промышленности в стране Аукцион по ремонту авиационного техникума «туалетной плиткой» приостановлен из-за нарушений Российские ученые создали альтернативное автомобильное топливо
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел77
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение