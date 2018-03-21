Психбольная жительница Великого Новгорода хотела стать в Петербурге эстрадной певицей

Как пишут «Невские новости», девушка приехала в Северную столицу на попутках. В Петербурге она хотела стать эстрадной певицей.

20 марта девушка обратилась в местное отделение МВД . Выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске, как психически больная. Как выяснили МВД, она сбежала из специального учреждения. Девушку положили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Ранее пациент психиатрического диспансера Петербурга «заминировал» Красную площадь. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о готовящемся покушениии на президента РФ Владимира Путина . Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что телефонным террористом оказался пациент психдиспансера.

Фото: pixabay.com