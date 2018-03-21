Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1891 г. постройки в Таганском районе

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: „Капитальный ремонт многоквартирного дома“ по адресу: Гжельский пер., д. 3, Таганский район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, трехэтажный кирпичный жилой дом с цокольным этажом в Гжельском пер. был построен в 1891 г. по индивидуальному проекту. Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают как внешние, так и внутренние работы. В ходе капитального ремонта существующая планировка жилых помещений сохранится.

«В ходе ремонтных работ предусматривается оштукатуривание цоколя и стен приямков с последующим окрашиванием по подготовленной поверхности. Также будут произведены замена отлива цоколя, установка отмостки с водоотводящими лотками и ремонт прилегающего асфальтового покрытия. Кроме того, запроектирована установка кирпичных перегородок, расчистка и оштукатуривание стен с последующей отделкой помещений цоколя в соответствии с технологическим и функциональным назначением», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что стены и оконные откосы фасада окрасят по подготовленной поверхности, обработают антисептиком в местах замачивания и заменят оконные отливы. Проектом предполагается ремонт кирпичной кладки цоколя, замена дверей входа в подвал и оконных блоков, а также демонтаж старых и монтаж новых внутренних дверных блоков и каркасных межкомнатных перегородок.

«В рамках ремонта входных групп заменят входные двери и оконные блоки над входной дверью. Кроме того, запланирована окраска стен входной группы, замена покрытия козырьков над входами и окраска металлического каркаса козырьков. Проектом также предусмотрена расчистка и окрашивание деревянных оконных рам, устройство оконных блоков в местах общего пользования и оштукатуривание стен в арочной части с последующим окрашиванием. На чердаке заменят утепление перекрытия ходового настила чердака, а также отремонтируют вентиляционных шахты. При этом предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания», — добавили в пресс-службе.