Липчан предупредили об отключении воды 22 марта

22 марта несколько улиц Липецка остались без воды, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 9.00 до 20.00 отключат воду в домах по улицам:

Липовская, 1а, Семашко, 21, 25, Ковалева, 105, 105а, 109, 109а, 109б, 111, 11 вл.1, 111 вл. 3, 111 вл. 2, 109г, 11 вл. 4, 111 в, 111 а, 111 а ст. 1, 115/8, 115б, 115/8, ст. 115/3, ст. 115а/1, ст. 115а, ст. 115/2, 115/5, 111 ст. 1, ст. 109ж, 109а, ст. 115/6, 113б, 113в, 113 ст.2, 113 вл. 1, 113, 119 г, 119/3, 119в, 119д, 119б, 119а, 117, 119, 117а, 117в, 117е, 115/6, 115/4, 115в, 117ж, 121б, 121а.

С 9.00 до 12.00 не будет воды на верхних этажах домов №№ 69, 71, 73 по улице Московская. С 13.00 до 15.00 отключат воду на верхних этажах дома №9 по улице Вермишева. С 10.00 до 20.00 отключат воду в домах частного сектора по улицам Зоологическая и Полярная.