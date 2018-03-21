Синдром диабетической стопы. Как диабетику избежать ампутации?

Сахарный диабет — заболевание хроническое и при отсутствии должного контроля грозящее тяжёлыми последствиями. Одним из самых опасных осложнений сахарного диабета является синдром диабетической стопы (СДС), который может привести к ампутации конечности. Но внимание к себе и простые правила ухода, считает хирург высшей категории, более 20 лет занимающийся лечением СДС, профессор ЮУГМУ Юрий ПАВЛОВ , вполне могут спасти от ампутации.

Тревожные симптомы

Синдром диабетической стопы — это заболевание, которое может проявляться в различных формах.

Основных форм — три. Ишемическая форма, когда страдают артерии, причем при диабете это, как правило, мелкие сосуды, расположенные ниже колена. И нейропатическая форма, когда страдают в первую очередь периферические нервы. Бывает и смешанная форма.

При нейропатии пациенты ощущают онемение конечностей, чувство ползания «мурашек», снижение болевой и тактильной чувствительности. Не чувствуют вибраций. Стопа не ощущает опорную поверхность. Нередко отмечается снижение проприоцептивной чувствительности, пациент, например, при обследовании не чувствует, куда врач смещает его палец вверх или вниз. Однако в некоторых случая можно наблюдать патологическое усиление чувствительности, при любом даже легком прикосновении к коже стоп больные чувствуют сильные боли. Несмотря на онемение, при нейропатии стопы тёплые, розовые.

При ишемии –стопы холодные, бледно-синюшные, пациенты жалуются на зябкость в конечностях. При обследовании у любого врача обнаруживается снижение или отсутствие пульсация на стопах. Это подтверждает УЗИ сосудов.

Больные с сахарным диабетом второго типа это, как правило, пациенты в возрасте и у них уже наблюдаются признаки атеросклероза артерий нижних конечностей, обусловленного возрастным фактором. Поэтому если УЗИ показало атеросклероз, это не обязательно синдром диабетической стопы. Кровоток обычно компенсируется за счет развития дополнительных артерий, особенно у женщин. У них может полностью отсутствовать пульсация в паховой и подколенной области, а стопы теплые, розовые, без признаков ишемии. Это нужно учитывать.

Смешанный тип синдрома диабетической стопы соответственно предполагает проявления любых из вышеперечисленных симптомов.

Спаси себя сам Одним из самых важных мероприятий для больных сахарным диабетом и СДС, независимо от формы, является самонаблюдение и самоуход. Соблюдение несложных мер по контролю уровня гликемии и педантичному уходу за стопами, согласно мировой статистике, позволяют уменьшить количество ампутаций в 2 раза.

Вы должны ежедневно осматривать ноги, тыльную и подошвенную поверхности. Не появились ли синие пятна, участки белого цвета (обескровленные), некротические проявления, язвы. При малейших подозрениях необходимо срочно обращаться к хирургу.

Ноги нужно мыть ежедневно в теплой воде, не парить! После этого ноги осушивать, не растирая, а промакивая. После смазывать специальным кремом для диабетиков, таких в аптеках множество.

Нельзя ходить босиком, даже дома, чтобы случайно не повредить кожу. Любое повреждение у диабетика чревато нагноением ранки.

Нужно уделить внимание подбору обуви, лучше всего покупать обувь вечером, когда ноги опухают. Как ни странно для диабетиков наиболее оптимальная обувь — это кроссовки, желательно кожаные, дышащие.

Наблюдение больных должны осуществлять врачи разного профиля, поскольку при сахарном диабете могут поражаться не только стопы, но и почки, глаза и другие органы. Поэтому необходимо консультироваться не реже 1 раза в год у различных специалистов: эндокринолога, сосудистого хирурга, окулиста, хирурга-подолога (специалиста по заболеваниям стоп), невролога.

Основная проблема пациентов в СДС то, что они не контролируют своё состояние, уровень гликемии (уровень сахара в крови), состояние конечностей. Это может привести к развитию некроза, гангрены и закончиться ампутацией.

Профилактика и лечение

Больные сахарным диабетом обязательно должны читать книги и специальную литературу, журналы, интернет-сайты для пациентов, написанную, как правило доходчивым ясным языком.

Там пишут и обучают диабетиков, как ухаживать за стопами и как обнаружить первые признаки поражения. Поскольку причиной СДС является сахарный диабет, нужно постоянно наблюдаться у эндокринолога или терапевта. Для исключения синдрома диабетической стопы и других осложнений сахарного диабета необходимы периодические консультации хирурга-подолога, сосудистого хирурга, окулиста.

Диабет во всем мире лечат одинаково, есть повышение сахара — назначают сахароснижающие препараты. Надо сказать, за рубежом более развита система обучения и мотивации пациентов, которые дают очень хорошие результаты. Система амбулаторного контроля более структурирована и этих пациентов наблюдают в комплексе междисциплинарные бригады врачей. Что касается высокотехнологичных методов лечения, допустим, когда происходит сужение сосудов, то ангиохирурги выполняют сложные шунтирования. Этот раздел работы в России развит обычно в крупных многопрофильных центрах. Количество ампутаций снижается там, где этим активно занимаются.

3 вопроса о Синдроме диабетической стопы

15 лет болею диабетом, чувствую онемение в пятке на левой ноге. Является ли это симптомом диабетической стопы?

Это один из признаков нейропатического поражения, которые часто встречаются при диабете. Диабетическую нейропатию нужно лечить, назначения дают неврологи и эндокринологи, применяют обычно витаминные комплексы. Если же появились признаки воспаления, растрескивания кожи, гиперкератоз, язва либо деформация стопы и пальцев нужно обязательно показаться хирургу-подологу.

И еще по поводу потери чувствительности. Нужно помнить, что в этом случае возрастает риск повреждений (порезов), а любое поражение кожи при сахарном диабете может развиться в гнойный процесс.

Мне 68 лет, диабет 2 типа уже 10 лет. У меня язва на одном и пальце на ноге, уже корочка образовалась, мешает ходить. Как их вылечить. С этой проблемой я уже 2 года, мне предлагали ампутацию пальца, но я отказалась (уровень глюкозы до 10), без носок не сплю, пальцы немного деформированы, они не распрямляются полностью?

Скорее всего, речь опять-таки идёт о нейро-ишемической форме СДС.

Необходимо всё время контролировать уровень сахара. Смотреть динамику развития язвы. Если нет гнойного процесса, ваша основная задача — следить, чтобы не возникло воспаление. Для этого использовать обычные жидкие антисептики, которые продаются в аптеках (хлоргексидин, мирамистин), ваша задача не размачивать язвочку мазями, а сушить.

К сожалению, в домашних условиях вылечить синдром диабетической стопы без контроля врачей невозможно. Ваша задача, выявить первые признаки этого осложнения. Поэтому как только вы заметили оттёк, покраснение этого пальца, необходимо срочно идти на приём к врачу-хирургу либо к гнойному, либо к сосудистому. Это тревожные симптомы, их надо контролировать.

Корочку на язве ни в коем случае отрывать нельзя, она работает как биологическая повязка.

Что касается ампутации на уровне пальца, которую вам рекомендовали врачи, я бы не игнорировал их рекомендации. Дело в том, что если процесс прогрессирует — площадь ишемии (корочка) увеличивается, это может довольно быстро перейти на стопу или голень и тогда можно потерять не только палец, но и ногу. Чтобы не упустить время нужно показаться сосудистому хирургу в областной больнице.

Что вы скажете о лечении диабетической стопы методом фонирования. Аппарат предлагается в интернете, стоит ли его попробовать?

Ультразвуковые и различные вибрационные физиотерапевтические технологии так или иначе улучшают нервную трофику и кровоснабжение. Вреда от этого не будет, но только если нет острого гнойного процесса. В первую очередь они улучшают микроциркулярный кровоток, подключаются «спящие» капилляры. А без кровотока невозможно заживление. Целесообразно проконсультироваться у хирурга-подолога.