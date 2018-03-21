Как распознать в парне тирана

Мало кто мечтает стать жертвой парня-тирана, однако почему-то в реальности совсем не так уж и мало девушек ими становятся. Так можно ли заранее понять, что с парнем лучше не связываться, и как это сделать?

Действительно, совсем немногие мужчины готовы открыто признаться, мол, я — тиран, на раннем этапе отношений. Большинство же успешно этот факт скрывают. Они могут быть душой любой компании, обаятельными, сводящими девушек с ума — до поры до времени. Потом, решив, что их спутница никуда не денется, они наконец снимают маску — но в большинстве случаев становится уже действительно «поздно» — жертва «попалась» и остается с ним, как бы ужасно он себя не вел. Кто-то оказывается «связанным» браком или даже совместными детьми, кто-то — любовью, кто-то просто впадает в эмоциональную зависимость. О том, как разорвать такие отношения — в следующей статье, а пока давайте разберемся, как избежать такого поворота событий.

Итак, главное, что нужно понимать — тиран жаждет власти и полного контроля над жертвой. Это собственник, ставящий свои интересы превыше интересов окружающих, и требует беспрекословного подчинения, признания верности всех своих идей, вне зависимости от того, насколько они в реальности адекватны. Зачастую тираны — это люди с огромным количеством комплексов и проблем, старающиеся самоутвердиться за счет окружающих — однако не стоит обманываться, это не делает их более восприимчивыми к адекватным аргументам и «воспитанию любовью» со стороны партнерши.

Это стремление к доминированию может проявляться в том, что мужчина будет стараться высказать свое «авторитетное» мнение по практически всем вопросам — иногда даже по тем, которые выходят за рамки его интересов и/или входят в компетенцию собеседника.

Кроме того, мужчины-тираны обычно ревнивы — и если поначалу они не будут закатывать скандалы, склонность держать потенциальную жертву рядом, как бы не желая ее ни с кем делить, стремление знать все о том, чем она занята в то время, пока его нет рядом, могут стать настораживающим обстоятельством. Постоянные расспросы о друзьях, попытки повлиять на отношения с ними или с семьей — сюда же.

Еще одним поводом серьезно задуматься может стать навязчивая «забота» со стороны мужчины, порой доходящая до абсурда — под этим прикрытием может скрываться желание тирана ограничить свободу жертвы, ввергнуть ее в зависимость. Впрочем, как присутствие, так и отсутствие этого признака само по себе, вне контекста, еще ни о чем не говорит: точно так же как мужчина, неумело проявляющий свою любовь, может окружать избранницу чрезмерной заботой, настоящий тиран может относить последнюю к категории «телячьих нежностей», излишних и «развращающих» женщину.

Следует также присмотреться к тому, как он ведет себя в кругу друзей и семьи, насколько уважает чужие желания и взгляды на те или иные вопросы. Если он замыкается в себе, когда что-то идет по его сценарию, или если окружающие предпочитают практически во всем ему уступать или с ним соглашаться — возможно, это свидетельствует о наличии в мужчине задатков тирана.

Набор признаков не обязательно должен полностью совпадать с описанным выше: всего пары (или даже одного) пунктов может быть вполне достаточно. Главное, на что надо обращать внимание — это готовность мужчины идти на компромисс, уважение вашего мнения и ваших решений и отсутствие попыток тем или иным образом ограничить вашу свободу.

Сообщение Как распознать в парне тирана появились сначала на Умная.