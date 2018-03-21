Ещё
В Москве назвали победителей конкурса текстильного дизайна
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве назвали победителей конкурса текстильного дизайна 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В рамках российской Недели текстильной и лёгкой промышленности прошел первый конкурс текстильного дизайна Solstudio Award 2018. В нем приняли участие более 300 участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Из них было выбрано 20 финалистов. Вчера были названы победители: первое место заняла София Елисеева, второе — Василина Толмачева, третье — Дарина Бирюлина, а Максим Крылов получил специальный приз. Главным призом стала стажировка на текстильной фабрике Ratti S. p. A. в Италии, которая создает ткани для Dior, Louis Vuitton, Dolche&Gabanna и других брендов.
The Blueprint: последние новости
Chanel сняли кампанию часов в виде мини-сериала Цветы во всех проявлениях на показе Tatyana Parfionova Деконструкция, голландские воротники и ленты выпускников на показе H.A.R.D 004
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам40
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение