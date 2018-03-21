В Москве назвали победителей конкурса текстильного дизайна 

В рамках российской Недели текстильной и лёгкой промышленности прошел первый конкурс текстильного дизайна Solstudio Award 2018. В нем приняли участие более 300 участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Из них было выбрано 20 финалистов. Вчера были названы победители: первое место заняла София Елисеева, второе — Василина Толмачева, третье — Дарина Бирюлина, а Максим Крылов получил специальный приз. Главным призом стала стажировка на текстильной фабрике Ratti S. p. A. в Италии, которая создает ткани для Dior, Louis Vuitton, Dolche&Gabanna и других брендов.