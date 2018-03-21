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Секреты фитнес-тренировок Дакоты Джонсон для «50 оттенков свободы»
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Секреты фитнес-тренировок Дакоты Джонсон для «50 оттенков свободы» 

Popcake.tv 59 минут назад
Фото: Popcake.tv
Сага «50 оттенков…» славится чувственными постельными сценами. Давно известно, что актеры снимались в них без дублеров. Это сложно психологически даже для профессионалов. Но Дакоте Джонсон пришлось ещё и хорошенько над собой физически потрудиться. Речь не идёт о похудении на несколько десятков килограммов. Нет, Джонсон всегда была стройной, но для обнаженных сцен её тело было недостаточно подкаченным. Тренироваться актриса начала ещё в года раз в неделю по минут. Все упражнения были направлены на подтягивание и тонус мышц. Профессионалы называют ее тренировку просто — односторонней.
«Мы тренировали одну сторону тела за один раз с приседами на одной ноге или липами, чтобы способствовать равновесию и стабильности », — объяснила тренер Рамона Браганса. Кстати, Рамон Брангс тренировала Армандо Сайфрид, Джессику Альбу и Холли Берри. Поэтому Дакота была в руках профессионала. Правда, толком спортзала у актрисы не было. Большая часть тренировок проходила в трейлере, который находился прямо на съёмочной площадке.
Конечно, все фитоняшки знают, что один спорт не поможет, нужно и правильно питаться. Дакота это тоже учла. Её рационом занимался шеф-повар Ванкувер. Ела актриса только постное мясо, курицу, овощи, фрукты и плюс к этому ещё полезный коктейль.
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