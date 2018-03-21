Женщины в офисе: главные стереотипы

О, какие только не ходят легенды про женские офисные и не только коллективы — послушав их, можно убедиться, что в бухгалтерии работают исключительно ведьмы, которые заворачивают любую бумажку на исправление, или же что «они» вытравили симпатичного мальчика — студента, что пришел в «их» отдел стажером. В этих же рассказах часто фигурирует секретарша, про которую говорят, что с ней даже разговаривать не надо — она красивая, а, значит, глупая как пробка.

Еще один фольклорный персонаж — молоденькая новая начальница одного из отделов, которая еще не успела разобраться в происходящем, а ее уже обвиняют во всех бедах и говорят, что женщинам руководить нельзя. К счастью, все это всего лишь стереотипы — или же, к несчастью для тех, кому они выгодны. Как эти стереотипы влияют на офисы, и как от них избавиться, и начать рассматривать своих коллег и коллектив иначе, чем свысока, мы попробуем разобрать в данной статье.

Откуда берут ноги стереотипы о женских коллективах и о женщинах в офисе?

Начать стоит с небольшой исторической справки. В конце девятнадцатого — начале двадцатого веков женщины в России все еще представляли собой хранительниц очага и не практически не имели гражданских и юридических прав. Их воспринимали как существ недалеких, пригодных только на рождение детей и их воспитание, но никак не для работы наравне с мужчинами — физической, не говоря уж о интеллектуальной. Главным толчком к борьбе за женские права послужила реформа 1861 года, которая повлекла за собой стремительное разорение дворянства, и именно это послужило появлению первых суфражисток в России. Именно благодаря ним мы сейчас имеем право работать, голосовать, считаемся равноправными членами общества — по крайней мере, на бумаге.

Так вот — как уже можно понять из выкладок выше, женщины работают действительно наравне с мужчинами менее 150 лет. 150 лет — крайне малый срок для стереотипов, чтобы исчезнуть. «Слабый» пол, которым нарекают женщин, все еще кажется многим тем самым стереотипным «глупым и недалеким», пригодным лишь для воспитания детей. А стереотипы о женском коллективе берут свое начало часто из зависти, часто — из неверного представления женского поведения. Когда женщина представляется недалекой и глупой, крайне неудивительно, что коллектив, в основном состоящий из женщин, представляется таким же, а отсюда выходят те качества, которые приписывают таким людям — склочность, злость и мстительность.

Стереотип о женских коллективах так же успешно культивировался в Советском Союзе — женщины, до 80-х годов, редко появлялись на должностях выше начальника пошивочного цеха, а тем самым создавалось впечатление, что они недостаточно хороши для должностей выше этих. А женщина в правлении компании 35 лет назад казалась дикостью — вслушайтесь, всего лишь 35 лет.

Как влияют стереотипы на жизнь женщин в офисе?

Всем известно, что если женщина приходит на собеседование на должность техническую, «исконно мужскую», и если собеседование проводит технический директор или же рекрутер, разбирающийся в технической стороне вопроса, то привлекательная внешность соискательницы скорее понизит ее привлекательность как работника в глазах собеседующего ее человека. Так же женщин — руководителей многие подчиненные мужчины часто воспринимают несерьезно или же в штыки. Все это идет из далекого прошлого, которое диктует многим людям нынешнее поведение, что, конечно, весьма грустно.

Так же стереотипы приводят к тому, что часто женщин — руководителей видят как своих матерей. Происходит это из — за нарушений представлений о том, как должен вести себя руководитель. Они часто разговаривают с подчиненными, нередко более тщательно и постоянно контролируют их работу, стараются держаться со всеми наравне. Из — за этого многие люди начинают воспринимать их в каком — то смысле как матерей, и видят в контроле деятельности недоверие к способности сотрудника справляться со своими задачами. Нередко из — за стереотипов сотрудникам женского пола не дают повышения. Мысли о том, что женщины не амбициозны и в общем и целом нуждаются только в детях, часто приводят к тому, что талантливая женщина останется на своем нынешнем месте, а ее менее сообразительный и разбирающийся в предмете коллега — мужчина получит должность выше.

Часто, при приеме на работу работодатели могут отказать женщине при приеме на работу если ее уровень навыков будет наравне с конкурентами или даже выше их, а рекомендации будут все столь же безупречны. Связано это с очень простой причиной — ни один работодатель не хочет платить декретные работнице. Это лишние затраты, и лишнее удержание места, ведь хороший специалист не захочет занимать место всего лишь на год или даже меньше. Это тоже поддерживается еще одним стереотипом о женщинах — женщины ищут работу только чтобы потом уйти в декрет. Этот стереотип крайне глуп и смешно выглядит, но именно таков он и нам приходится с ним мириться.

Ну и последняя сторона влияния стереотипов на женщин в офисе — никто не воспринимает женский коллектив как что — то нормальное. Нет, конечно, вы не увидите такого в западных компаниях, но в небольших российских — запросто. Курятник, змеиное гнездо — как только не будут называть бухгалтерию или отдел маркетинга, где, согласно статистике, чаще всего собирается наибольшее количество женского персонала. Если же женщина будет как — либо, даже в самой мягчайшей форме, выражать недовольство тем, что сделал ее коллега — даже в дружеской беседе, вряд ли за спиной она услышит много хорошего о себе, в то время как мужчина бы не получил такого количества негатива в свою сторону.

Как бороться с этими стереотипами?

Будьте смелее. Если вы знаете, что у вас достаточно знаний и умений на руководящую должность, а она внезапно оказывается вакантной — подавайте заявление. Не стоит бояться, что вы не справитесь, или что вы окажетесь совсем одна в незнакомом «болоте» офисных дел. Нынешний директор или руководитель всегда поможет вам разобраться, пока будет передавать дела. Не бойтесь высказывать свое мнение — пускай люди привыкают к тому, что женщины не молчат. Конечно, не делайте это в резкой форме, просто не молчите — и вас заметят. При чем, скорее всего, не негативно.

Не бойтесь ответственности и не бойтесь важных дел. Будьте, в конце — концов, самими собой, общайтесь вне своего кабинета с другими коллегами, а не только со своим отделом. Показывайте, что женщины работают не хуже, а иногда даже лучше мужчин. Кстати, на заметку, согласно статистике журнала Fortune, компании, у которых женщины занимают преобладающее количество в менеджменте, чаще показывают результаты лучше, чем у прямых конкурентов с мужчинами у руля. Женщины стоят на одной ступени с мужчинами изначально, а вот ваша задача — показать, чем вы можете быть лучше.

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