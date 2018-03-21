«Трудоголизм — это болезнь». Как не «сгореть» на работе

В настоящее время 10— и даже 12-часовой рабочий день постепенно становится нормой. Не успев разобраться со всеми делами в офисе, люди продолжают работать вечером — уже из дома. Специалисты называют трудоголизм болезнью XXI века, причем очень опасной. Переработка и отсутствие отдыха могут привести не только к нервному срыву, но и к проблемам со здоровьем. Причем зачастую трудоголики сами понимают это, но уже не могут остановиться. Психолог Людмила Артемьева объясняет, как перестать быть трудоголиком и научиться расслабляться.

Распознать в себе трудоголика

Прежде всего, чтобы вылечиться от трудоголизма, необходимо признать наличие проблемы. «Трудоголик постоянно занят работой, — рассказывает психолог. — Даже если на сегодня все дела выполнены, он начнет делать работу на завтра, потому что отдых считает праздностью, неправильным состоянием. Он по-настоящему любит свою работу и всегда говорит только о ней, потому что не может переключиться на что-то другое. Работа становится для него смыслом всей жизни, и его мысли с утра до вечера и даже перед сном посвящены важным делам».

Если вы узнали в этой характеристике себя, значит, вы — трудоголик. У этого состояния есть как плюсы, так и минусы. К положительным сторонам трудоголизма можно отнести энергичность и активность, с которой человек подходит к своей работе. «Этому позавидуют многие люди, для которых понедельник — пытка, а окончание рабочего дня — главный праздник, — считает Артемьева. — Трудоголики с удовольствием идут на работу, стараются сделать все идеально и могут остаться в офисе допоздна, чтобы выполнить как можно больше задач. С точки зрения работодателя это идеальные сотрудники».

Коллегам же не всегда нравится работать с трудоголиком, особенно если последний занимает руководящую должность. Привыкнув работать «за троих», такой человек будет требовать соответствующей отдачи и от остальных, а не получив ее — станет раздражительным и нервным.

От стрессов до развода

Чаще всего трудоголиками становятся люди с гипертрофированным чувством ответственности и те, кто не умеет говорить «нет». «Такие люди будут выполнять любое, даже бессмысленное, задание начальника или даже других коллег, будут готовы работать на трех должностях за одну зарплату, — говорит психолог. — Особенно интересен тип людей, которые понимают, что они трудоголики. Окружающим они говорят, что терпеть не могут свою работу или не хотят выполнять какое-либо поручение, но на самом деле это не так».

Со временем у каждого трудоголика появляются проблемы как со здоровьем, так и в личной жизни. Часто браки распадаются из-за того, что один из супругов проводит целые дни на работе и не имеют других интересов. На встречи с друзьями времени тоже не остается. А хроническая усталость и недосыпание приводит к неврозу, стрессам, паранойе и серьезным нарушениям психики. Кроме того, на фоне этих проблем могут развиться заболевания, связанные с обменом веществ и сердечно-сосудистой системой. Специалист обращает внимание: во всем должна быть мера, и от трудоголизма надо избавляться.

Отдых как вклад в успех

Чтобы избежать опасных последствий трудоголизма, необходимо научиться правильно совмещать работу и отдых. «Неслучайно у нас введен 8-часовой рабочий день, — подчеркивает Артемьева. — Под конец дня любой человек устает и, и его труд становиться менее результативным. Заставьте себя уйти с работы вовремя, мотивируя это тем, что после хорошего отдыха и сна вы вновь станете бодрым и станете работать продуктивней. Без отдыха ваша производительность резко снизится».

Если же трудоголик — ваш близкий человек, никогда не пытайтесь решить проблему агрессивным подходом или заявлениями о том, что всех денег не заработаешь, а нервные клетки не восстанавливаются. Это бесполезно. «Ни в коем случае не задевайте трудоголика, называя его работу дурацкой или никчемной, — советует психолог. — Лучше объясните ему, что качественный и полноценный отдых поможет снять напряжение и станет для него хорошим вкладом в дальнейшую работу: для трудоголика это самое важное».