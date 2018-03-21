С 14 февраля москвичи могут подавать заявку на согласование перепланировки в электронном виде

Теперь согласовать перепланировку можно будет через Интернет без посещения центра госуслуг

Подать заявление на согласование, оформить акт о завершенном переустройстве и перепланировке, включая акт о завершенном переустройстве на ранее выполненные самовольные работы, отозвать полученное распоряжение о согласовании, а также продлить его действие с 14 февраля можно будет на портале Мэра и Правительства Москвы MOS.RU ) в разделе «Госуслуги» (https://www.mos.ru/services/catalog/cat/18532/item/20532/).

Также заявитель сможет отслеживать ход рассмотрения заявлений в своем личном электронном кабинете.

Сократился перечень документов, предоставляемых заявителем для согласования перепланировки в домах-новостройках. В частности, больше не требуется справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Однако во вступивших в силу поправках в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах» в городе Москве, есть и новые ограничения. В случае выполнения самовольных работ, затрагивающих архитектурный облик многоквартирного дома, узаконить такую перепланировку будет невозможно.

Введен запрет на оформление акта без решения о согласовании на ранее выполненные работы, меняющие внешний вид фасада.

Также теперь Мосжилинспекция будет проводить обследования перепланируемых помещений, расположенных на мансардном этаже и чердачном пространстве. Дополнительная проверка необходима для недопущения самозахвата и незаконной реконструкции чердачных помещений. Кроме того, перечень мероприятий по перепланировке дополнен новым видом работ — устройство антресолей.