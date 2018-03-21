5 вариантов холодного остекления лоджии

Деревянные окна хорошо сочетаются с вагонкой на стенах и реечными мебельными фасадами. Фото: Современные окна

1. Деревянные распашные окна с одинарными стёклами

Алюминиевые створки скользят по направляющим, которых может быть две или три. Максимальное число створок — шесть. Фото: ЮККО

В период экономического кризиса некоторые компании вновь наладили выпуск так называемой столярки — традиционных окон из цельного массива сосны, с негерметичным притвором (уплотнители попросту отсутствуют) и примитивной системой запирания (шпингалеты или «завёртки»). Стоимость такой конструкции невелика — от 2 тыс. руб. за 1 м2 (без учёта монтажа), но её створки «съедают» свободное пространство, практически не дают прибавки в изоляции уличного шума и нуждаются регулярном восстановлении лакокрасочного покрытия, а красить оконные рамы без их демонтажа — сомнительное удовольствие.

2. Раздвижные алюминиевые окна с одинарным стеклом

Ролики раздвижных систем не нуждаются в смазке — нужно лишь очищать рельс от пыли и снега. Фото: Alutech

От 5 тыс. руб. за 1 м2. Это популярное и проверенное временем решение. Алюминиевые профили систем типа Provedal не ржавеют, роликовый механизм и защёлки исправно работают на протяжении как минимум 10 лет, створки легко снимаются для мытья и чистки уплотнителей. При этом можно заказать дополнительную створку с москитной сеткой.

Теперь о минусах. На внутренних поверхностях профилей и стёкол в холодное время года может выпадать конденсат, зимой защёлки иногда примерзают и не дают открыть створки.

Алюминиевые раздвижные створки обеспечивают прибавку звукоизоляции не менее 6 дБ. Фото: Glazier

3. Раздвижные пластиковые окна для балконов и лоджий

Системы этого типа (Veka Sunline и её аналоги) действуют по тому же принципу, что и алюминиевые, но позволяют установить однокамерный стеклопакет, который лучше защищает от шума и холода и реже запотевает. Сами профили тоже значительно теплее и промерзают лишь в сильные холода. Правда, пластиковые раздвижные окна дороже алюминиевых (от 5500 руб. /м2) и при этом менее прочны и долговечны.

Пластиковые конструкции со стеклопакетами неплохо защищают от холода. Это отличное решение для «демисезонной» комнаты (спортзала, зоны отдыха). Фото: Окна Рокко

4. Распашные пластиковые окна

Их рамы сваривают из трёхкамерных профилей (VEKA Euroline, KBE Gut, Proplex Optma, Rehau Blitz New и др.) и, как правило, оснащают однокамерным стеклопакетом. Чтобы открытые створки занимали меньше места в помещении, их можно сделать небольшой ширины (не более 60 см) и/или оснастить откидной фурнитурой, которая позволяет проветривать помещение, слегка наклонив створку на себя. Такая конструкция изолирует звук и тепло на 30–50% лучше, чем раздвижная; обойдётся она примерно в 6500 руб/м2.

Панорамное остекление способно украсить здание, но лишь его монтируют в пределах всего фасада. Фото: Hansa

5. Безрамное остекление

Стоимость подобных конструкций (в их производстве лидирует финская компания Lumon) стартует от 20 тыс. руб. /м2. Главное преимущество безрамного остекления — изящный дизайн, панорамный вид на окрестности и возможность полностью освободить проём, сдвинув все створки к одной из стен. Однако безрамное остекление требуется часто мыть, иначе оно потеряет всю свою привлекательность. Ещё один серьёзный минус — конструкция не предусматривает установку москитной сетки.

Безрамные створки способны не только сдвигаться, но и поворачиваться вокруг вертикальной оси, что позволяет полностью освободить проём и облегчает мытьё стёкол. Фото: Hansa

Остекление лоджии с выносом (увеличением ширины подоконной доски в сторону улицы) запрещено органами архитектурного надзора и жилищной инспекции, однако оконные фирмы продолжают его предлагать. Делать подобный «апгрейд» не следует, так как в перспективе это грозит вам значительными штрафами и финансовыми потерями, связанными с заменой остекления.

Безрамные окна сочетают с решётчатым металлическим ограждением, обеспечивающим безопасность. Фото: Hansa