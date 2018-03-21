Сексуальное белье по мнению мужчин разных знаков зодиака

Если верить опросу, проведенному среди мужчин, то выбор сексуального нижнего белья — это половина женского успеха, так что есть смысл потратить время на поиски.

Пояс ALANNAH, Agent Provocateur, 25 500 руб.

Этих мужчин необходимо постоянно впечатлять, один из способов — надеть эффектный комплект белья яркой расцветки или необычной формы. Нередко Овны выбирают роль восторженного зрителя и разглядывают свою женщину со всех сторон, поэтому так восхищаются чулками с поясом и подвязками к ним.

Сексуальное кружевное белье яркой расцветки представлено в салоне нижнего белья Mon Secret.

Бюстгальтер Ewa Bien Sani в салоне Mon Secret, от 995 руб.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: бюстгальтер Где: салон Mon Secret Телефон: +7 (383) 222-23-59 Сайт: monsecret.ru Телец

Трусы с завышенной талией Tutti Rouge Rougette Ruby, 850 руб.

Тельцы обладают богатым воображением и в большинстве случаев пользуются репутацией ловеласов. Увидев женщину-загадку, они сделают все, чтобы допытаться до истины и узнать ее как можно ближе. Однако предпочтения в нижнем белье у них достаточно скромные: их фетиш — это кружевные шортики в нежной расцветке.

Трусики VISÀVIS, от 349 руб., заказать: +7 (343) 375-82-52 Трусики VISÀVIS, от 349 руб., заказать: +7 (343) 375-82-52 Близнецы

Бюстгальтер Victoria's Secret, от 2 221 руб.

Близнецы любят эксперименты и удачно практикуют их в моменты близости. Что касается нижнего белья своей спутницы, то они любят лаконичные модели яркой или необычной расцветки. Если вы хотите впечатлить мужчину-Близнеца, то советуем приобрести блестящий комплект или обратить внимание на модные в этом сезоне бирюзовые и фиолетовые оттенки.

Кружевные бразильские трусы, Monki

Раки очень внимательны к деталям. Поэтому если вы наденете базовый бесшовный бюстгальтер, в котором так удобно в повседневной жизни, мужчина будет разочарован. Раки хотят видеть на своей женщине контурные бюстгальтеры, которые подчеркивают грудь и делают ее еще более привлекательной. Также им нравятся сексуальные шортики-стринги, которые создают красивую линию ягодиц.

Трусики и бюстгальтер LORNA, Agent Provocateur

Львы галантны и обходительны, они способны делать щедрые подарки и широкие жесты. Правда, за всеми этими качествами кроется непомерное самолюбование. Для таких мужчин важно, какая с ними женщина и как она выглядит, поэтому чтобы покорить Льва, вам стоит потратиться на сексуальный комплект красного кружевного белья (и, скорее всего, на секс-тренинги).

Бюстгальтер Victoria's Secret, 3 141,34 руб.

Холодные на первый взгляд Девы на деле пылкие любовники, которые могут поразить своей нестандартной фантазией и необычным подходом к интимной жизни. Их привлекают бюстгальтеры без лямок, которые сексуально подчеркивают ключицы и приподнимают грудь.

Кружевной бюстгальтер, Oysho, 1 699 руб.

Мужчин, рожденных под знаком Весов, заводят ролевые игры, нестандартная обстановка и эротические декорации. Произвести впечатление на них стоит визуально: зажечь свечи, включить медленную музыку и надеть кружевное белье, сквозь которое хорошо просматриваются самые сокровенные части вашего тела.

Скорпион

Кружевное боди со шнуровкой на спине, ASOS Blair, 1 690 руб.

Один из самых страстных знаков зодиака. Такие мужчины предпочитают накал страстей и доминирование. Именно поэтому слишком застенчивые дамы не привлекают мужчин-Скорпионов. Откровенные боди и трусики-стринги или белье из кожи — вот что способно свести с ума представителей этого знака зодиака.

Стрелец

Бюстгальтер SPARKLE, Agent Provocateur, 8 400 руб.

Эти мужчины не выносят, когда их ограничивают. А еще они абсолютно свободны от предрассудков. Именно поэтому им нравятся полупрозрачные комплекты без лишнего декора. Если вы хотите произвести впечатление на мужчину-Стрельца, то берите модель бюстгальтера балконет, который закрывает грудь примерно наполовину и придает ей сексуальную форму.

Козерог

Бюстгальтер, BODY BY VICTORIA, Victoria's Secret, 3 458 руб.

Козероги любят долгие прелюдии, поэтому чем оригинальнее и сложнее ваше нижнее белье, тем лучше. Их определенно возбудит комплект с модифицируемыми лямками, которые можно закрепить под грудью, перекинуть через шею или оставить только одну из двух, если того требует наряд. Трусики обязательно должны быть из одного комплекта с бюстгальтером.

Водолей

Бюстгальтер, Oysho, 1 699 руб.

Мужчины-Водолеи полны сексуальной энергии и требуют от своей спутницы полного раскрепощения. Однако слишком откровенные комплекты их абсолютно не привлекают. Водолеям нравятся бюстгальтеры-бандо и трусики-шортики, которые делают женскую фигуру более спортивной.

Трусы, Dorina Marilyn, Asos, 1 190 руб.

Скромные и нежные Рыбы предпочитают в постели во всем угождать своим спутницам. Они не любят новаторства и экспериментов и отдают предпочтение давно освоенным позам и привычным местам. Это сказывается и на вкусах в выборе нижнего женского белья. Излюбленная модель Рыб — это комплект в стиле ретро с завышенной талией трусиков и бюстгальтером без чашечек.

Еще больше о нижнем белье:

«Выглядит как бинты мумии»: что думают мужчины о сексуальном женском белье

Кружевное, шелковое или кожаное: какое нижнее белье привлекает мужчин?

Эротическое нижнее белье и аксессуары в стиле ретро — это их заводит! (18+)